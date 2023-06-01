أسعار الذهب تحقق خسائر شهرية بالرغم من الارتفاع الأخير

حققت أسعار الذهب خسائر شهرية برغم من ارتفاعها في أخر تداولات الشهر بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة، لكن قوة ‏الدولار وتوقع رفع أسعار الفائدة والتفاؤل حيال اتفاق سقف الديون الأميركي يجعل ‏المعدن الأصفر يتجه لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر.‏

كان تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار قد اجتاز عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.



وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1966.89 دولار للأوقية ‏بحلول الساعة 1818 بتوقيت جرينتش، وهبط الذهب 1.1% هذا الشهر. وسجلت ‏العقود الأميركية الآجلة للذهب ارتفاعا 0.3% إلى 1982.10 دولار عند التسوية.‏



وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بعد اقترابها من أعلى مستوياتها القياسية التي ‏سجلتها في أوائل مايو أيار، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيرفع ‏أسعار الفائدة الشهر المقبل.‏



ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.‏



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.5% إلى 23.56 دولار للأوقية، ‏وهبط البلاتين 1.6% إلى 998.31 دولار، بينما تراجع البلاديوم 2.5% إلى ‏‏1366.29 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.‏