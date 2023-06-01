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تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثامن على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية خلال مايو الماضي للشهر الثامن على التوالي بسبب ضعف الطلب على الرقائق والركود الاقتصادي.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي بلغت 24ر52 مليار دولار بانخفاض نسبته 2ر15% سنويًا.

ويعود هذا التراجع حسب بيانات الوزراة  التي أوردتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى انخفاض صادرات أشباه الموصلات التي تعد عنصرًا رئيسيًا لصادرات البلاد بنسبة 36.2% بسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار الرقائق.

كما تراجعت الواردات بنسبة 14% سنويًا إلى 34ر58 دولار خلال الشهر  الماضي حيث انخفضت واردات البلاد من الطاقة بنسبة 6ر20% سنويًا، حيث سجل عجزًا تجاريًا بقيمة 1ر2 مليار دولار خلال الشهر.

وتجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وسجلت البلاد عجزًا تجاريًا لمدة 15 شهرًا متتالية، وهي المرة الأولى منذ عام 1997.

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