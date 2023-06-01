الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم التاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023، منذ انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة الفيوم يوم الخميس الماضي الموافق 18 مايو، بدأت عمليات البحث عن نتائج الامتحانات تتزايد كل لحظة، حيث أدى الطلاب الامتحانات بشكل جيد وسليم، وكانت الأجواء داخل اللجان المدرسية على مستوى المحافظة مؤمنة بشكل كبير جدًا، مما جعل العملية تسير بشكل منتظم دون حدوث أي مشاكل، ويجب الإشارة إلى أنه لم يتم رصد أي حالة من الغش، وهذا يعكس مدى الانضباط والتزام الطلاب والطالبات بأخلاقيات الامتحانات والتزامهم بقواعد اللعبة، مما يشير إلى مستوى ثقافتهم العالي والتربية الصحيحة التي يحظون بها.

كشفت وكيلة وزارة التربية والتعليم الدكتورة أماني قرني أن العام الدراسي الجاري 2022-2023 شهد انتظامًا في الحضور سواء في السنة الدراسية أو في الامتحانات، ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن كبير في نسب النجاح لهذا العام، وأن تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية سيكون أفضل من العام الماضي، وتشعر الوكيلة بالتفاؤل والثقة في قدرة الطلاب والطالبات على تحقيق النجاح والتفوق في دراستهم، وتؤكد على أن الوزارة تعمل بكل جهودها وإمكانياتها على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومناسبة للجميع، توفر للطلاب والطالبات جميع الدعم والمساعدة اللازمة لتحقيق أهدافهم الدراسية.

وتنتظر الجميع بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الثاني، ويتمنون الحصول على نتائج إيجابية ومرضية، وذلك بعد جهودهم الجادة والمثابرة خلال العام الدراسي.

ويشكر الجميع المعلمين والمدرسين والإداريين في المدارس على جهودهم وتفانيهم في تقديم التعليم الجيد والدعم اللازم للطلاب والطالبات، والذي ساهم في تحقيق الانتظام في الحضور الدراسي والامتحانات، ومن المؤمل أن يؤتي هذا الجهد ثماره في تحقيق نسب نجاح عالية في العام الدراسي الحالي.

ويجب على الطلاب والطالبات الانتظار بصبر وترقب حتى يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة، والتحقق منها باستخدام الخيارات المتاحة، سواء عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، أو عن طريق الذهاب إلى المدرسة وتقديم الاسم فقط لمشرف النتائج. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم توفير هذه النتيجة بشكل سهل وبسيط يتيح للطلاب والطالبات البحث عن نتيجتهم بالاسم بشكل فعال.

ويجب على الجميع الحرص على التحقق من صحة النتيجة والتأكد من عدم وجود أي أخطاء قد تحدث، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى، يجب التواصل مع الجهات المعنية في المدرسة أو وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم عن موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، حيث أكدت أن عملية التصحيح اقتربت من الانتهاء ولم يتبقى سوى ساعات معدودة عليها، ومن المتوقع بنسبة كبيرة جدًا أن يتم اعتماد النتائج يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو.

وفور الانتهاء من الرصد، ستقوم مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لرفع النتيجة على سيادة اللواء أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تأكيد اعتماد النتيجة وإعلان نسب النجاح للترم الثاني، ومن ثم، ستقوم الإدارة التعليمية بتوزيع النتائج على المدارس في اليوم التالي ورفع نسخة منها عبر البوابة التعليمية بالمحافظة.

وتتطلع المديرية والطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر للحصول على النتائج، وتأمل في أن تكون النتائج إيجابية وتعكس جهود الطلاب والمعلمين على مدار الفصل الدراسي الثاني، وتذكر المديرية الطلاب بضرورة التحقق من صحة النتائج والتأكد من عدم وجود أخطاء قد تحدث، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى يجب على الطلاب التواصل مع الجهات المعنية في المدرسة أو مديرية التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم من هنـــــــــــــــــــــــــــــا .

. اختيار أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية.

كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على عرض النتيجة.

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