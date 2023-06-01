عودة النمو لقطاع التصنيع اليابانى بعد شهور من الانكماش

الاقتصاد
بوابة الفجر

عاد نشاط قطاع التصنيع في اليابان إلى النمو خلال مايو الماضي بعد شهور من الانكماش، بفضل تحسن الأحوال الاقتصادية الداخلية وازدهار نمو العملاء.

وارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 6ر50 نقطة مقابل  5ر49 نقطة خلال أبريل الماضي، و2ر49 نقطة خلال مارس الماضي.

وجاء تحسن المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات بفضل ارتفاع مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يونيو 2022، ورغم أنه طفيف فإن معدل النمو كان الأسرع على مدى عام.

وارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة في قطاع التصنيع بأسرع وتيرة منذ أبريل 2022، رغم أنه جاء بمعدل طفيف بشكل عام.

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