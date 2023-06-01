‘‘ الآن ‘‘ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الثاني بالأسم ورقم الجلوس

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الفيوم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2023، وذلك بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظة يوم 18 مايو الماضي. ورغم إعلان بعض المحافظات عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية وتمكين الطلاب من الاستعلام عنها برقم الجلوس، مثل البحيرة والبحر الأحمر وبورسعيد وشمال سيناء وأسوان، فإن باقي المحافظات تنتظر الأيام القليلة المقبلة لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية، ومن المتوقع أن يتم ذلك بحد أقصى مطلع شهر يونيو المقبل.

ويعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية أمرًا هامًا بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج جهودهم طوال الفصل الدراسي الثاني. ومن المهم التأكد من صحة النتائج ومراجعتها بعناية، وفي حال وجود أية استفسارات أو شكاوى يجب التواصل مع الجهات المعنية.

وتتمنى المديريات التعليمية في جميع المحافظات النجاح والتفوق لجميع الطلاب في نتائج الشهادة الإعدادية، وتحثهم على الاستمرار في العمل الجاد والمثابرة في دراستهم لتحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم الأكاديمية، كما تؤكد المديريات التعليمية على أهمية العلم والمعرفة في بناء مستقبل أفضل للأفراد والمجتمع، وتشجع الطلاب على الاستمرار في تعلم المزيد وتحقيق النجاحات في مسيرتهم التعليمية.

لذا يقدم بوابة الفجر في السطور التالية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023، بالإضافة إلى رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 فور اعتمادها رسميًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023

بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابة ورصد درجات الطلاب، وجمع الدرجات من جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2023 من قبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المحافظة بحد أقصى نهاية الأسبوع المقبل، وفقًا لتصريحات الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية مرحلة مهمة في حياة الطلاب وأولياءالأمور، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج جهودهم طوال الفصل الدراسي الثاني، وتؤكد وزارة التربية والتعليم على أهمية التحقق من صحة النتائج ومراجعتها بعناية، وفي حال وجود أية استفسارات أو شكاوى يجب التواصل مع الجهات المعنية.

نستعرض معكم في السطور التالية رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الفيوم برقم الجلوس من خلال رابط البوابة الإلكترونية.

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم من هنـــــــــــــــــــــــــــــا .

. اختيار أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية.

كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفيوم 2023 بالاسم فقط

بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الفيوم 2023 خلال الأيام المقبلة، سيتاح الاستعلام عن النتيجة بالاسم فقط في المدارس، وستتوفر النتيجة بشكل مجاني كما هو معمول به في جميع المحافظات.

ويذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 في محافظة الفيوم، بدأت يوم الأحد الموافق 14 مايو بمادة الدراسات الاجتماعية، والتي استغرقت ساعتين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا، وتبعتها مادة التربية الفنيةلمدة ساعتين أيضًا من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا، وانتهت يوم الخميس الموافق 18 مايو بمادة العلوم، ومادة التربية الرياضية لمدارس الرياضية فقط.

وبعد انتهاء الامتحانات، تم بذل جهود كبيرة من قبل المدرسين والمشرفين على تصحيح أوراق الإجابة ورصد درجات الطلاب، بهدف الوصول إلى نتيجة موثوقة ودقيقة. ويعد إعلان النتيجة مرحلة هامة في حياة الطلاب وأولياء الأمور، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج جهودهم طوالفصل الدراسي الثاني، ويتمنون الحصول على نتائج جيدة تعكس مستواهم الأكاديمي وتمهد الطريق لمرحلة التعليم الثانوي.

كما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم 64.215 طالبًا وطالبة، وعدد اللجان 259 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، وعدد الطلاب بها 72 طالبًا.

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