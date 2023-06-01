رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج عبر (بوابة الفجر) بالأسم ورقم الجلوس

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح 79.78%. ويمكن للجميع الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج من خلال الرابط المخصص لذلك. وتتضمن النتيجة توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي في المحافظة، ويعد هذا الإعلان نتيجة لجهود المصححين والمراجعين الذين عملوا على تقييم الاختبارات وتصحيحها بعناية ودقة، بهدف ضمان حصول كل طالب على حقه وبناء نظام تعليمي يضمن الجودة والتميز.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج برقم الجلوس

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج بنهاية العام من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج.

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (نهاية العام)

أعلن اليوم الخميس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في المحافظة 79.78%. وأشاد السيد الفقي بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز وحث الطلاب والطالبات على مواصلة العمل الجاد والتفوق في السنوات الدراسية القادمة، كما أكد على أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 86،355 طالب وطالبة، وحضر منهم 85،968 طالب وطالبة، ونجح 68،582 طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.78%، وحصل 116 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية، ودعا الدكتور محمود إلى زيادة الجهود للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطويرها، مشيدًا بجهود العاملين في التربية والتعليم بسوهاج.

وتصدرت إدارة مركز دار السلام التعليمية قائمة النجاح بنسبة 76%، تلتها إدارة أخميم التعليمية بنسبة نجاح 73%، وجاءت إدارة جهينة التعليمية في المركز الثالث بنسبة نجاح 71%. يمكن الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج من خلال إتباع الرابط المخصص لذلك، والذي يتضمن تفاصيل توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي. ويعد هذا الإعلان نتيجة لجهود المصححين والمراجعين الذين عملوا بجدية ودقة على تصحيح الاختبارات، بهدف ضمان حصول كل طالب على حقه وتوفير منظومة تعليمية تضمن الجودة والتميز.

نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج 2023

أعلن اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2023، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في المحافظة 81%. وأشاد السيد الفقي بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في العمل الجاد والتحصيل العلمي العالي لتحسين منظومة التعليم في المحافظة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 86،219 طالب وطالبة، وحضر منهم 85،676طالب وطالبة، ونجح 69،599 طالب وطالبة بنسبة نجاح 81%، وحصلوا على درجات تفوق 50% فأكثر. وأشار الدكتور محمود إلى أن نسب النجاح في قطاع الشمال بلغت 72%، فيما بلغت في قطاع وسط 84%، وفي قطاع جنوب 83%، بنسبة عامة 81%.

يعد هذا الإعلان نتيجة لجهود المصححين والمراجعين الذين عملوا بجدية ودقة على تصحيح الاختبارات، بهدف ضمان حصول كل طالب على حقه. وتعكس النتائج جهود الطلاب والمعلمين والعاملين في مجال التعليم في المحافظة، وتشكل دافعًا لالمزيد من العمل والتحسين في المستقبل. ويمكن للجميع الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2023 في محافظة سوهاج، من خلال الرابط المخصص لذلك، والذي يتضمن تفاصيل توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي، ويؤكد هذا الإنجاز على أهمية العمل الجاد والمتواصل لتطوير منظومة التعليم في مصر، وتحسين جودة التعليم وتوفير بيئات تعليمية فعالة ومحفزة للتعلم الناجح.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية، من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 14 درجة لكل ترم دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.

توزيع درجات المواد الشهادة الإعدادية – الترم الأول: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023- نهاية العام: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

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