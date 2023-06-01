ads

عاجل.. "التعليم العالي" تعلن تفاصيل الدفعة الرابعة من برنامج المنح الجامعية

أخبار مصر
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي طرح الدفعة الرابعة من برنامج المنح الجامعية، وانضمام برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتنفيذهما بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية.

ويقدم البرنامجان منحًا دراسية لنحو 250 طالبًا في العام الدراسي 2024/2023 للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة، وجامعة أسوان، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية.

يهدف البرنامج إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، والتمريض، وذلك من خلال تقديم فرص لتعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتتسم بالتميز، والتعليم التجريبي، وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل، مع إتاحة الفرص للقيام بأبحاث علمية من شأنها خلق أثر إيجابي وفعال لكل الطلاب (من الإناث والذكور وكذلك ذوي الإعاقة) والمؤسسات التعليمية المشاركة والمجتمع المصري ككل.

تفاصيل المنح الجامعية
منح جامعية التعليم العالي منح دراسية الجامعة الأمريكية
Elfagr.org

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك

الأكثر قراءة

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس رسمياً .. عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

“الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن رسـميًا.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2023 برقم الجلوس وبالاسم فقط

“ظهرت الآن” رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 برقم الجلوس واسم الطالب عبر بوابة الفجر صور الأوائل

“كشوفات الأوائل ” نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

رسـميا ظهرت آلحين الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 رابط شغال "استعلم عن نتيجيتك" حصرياً بـرقم الجلوس