عاجل.. "التعليم العالي" تعلن تفاصيل الدفعة الرابعة من برنامج المنح الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي طرح الدفعة الرابعة من برنامج المنح الجامعية، وانضمام برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتنفيذهما بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية.

ويقدم البرنامجان منحًا دراسية لنحو 250 طالبًا في العام الدراسي 2024/2023 للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة، وجامعة أسوان، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية.

يهدف البرنامج إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، والتمريض، وذلك من خلال تقديم فرص لتعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتتسم بالتميز، والتعليم التجريبي، وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل، مع إتاحة الفرص للقيام بأبحاث علمية من شأنها خلق أثر إيجابي وفعال لكل الطلاب (من الإناث والذكور وكذلك ذوي الإعاقة) والمؤسسات التعليمية المشاركة والمجتمع المصري ككل.