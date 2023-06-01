الضرائب: توجيهات بالتواصل مع الجميع للتوعية بمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة التواصل مع جميع الشركات والجهات بمختلف أنشطتها لتقديم التوعية اللازمة حول منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك للخروج بآلية واحدة للتطبيق، قائلا إن المصلحة ستظل ساعية لتقديم الدعم الفنى بشكل مكثف لكل من يحتاج للدعم ، والهدف من ذلك هو تأهيل كوادر لديها وعى ضريبي في جميع مؤسسات المجتمع المدنى، وسوف تظل المصلحة مستمرة فى طريق التوعية حتى اكتمال الثقافة الضريبية لدى المجتمع الضريبي.

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن ما قامت به المصلحة فى الآونة الأخيرة من تطوير وميكنة الإجراءات كتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات،والتي يتم الآن تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثانية للمنظومة والتي شملت (100 ) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة إعتبارًا من 15 مايو 2023 يعد بمثابة ركن هام من أركان الرقمنة التي تعتبر جزء من رؤية مصر 2030 ،مؤكدا أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على جميع الموظفين بالقطاعات المختلفة بالدولة يحقق مبدأ العدالة الضريبية.



وأعرب "دكتور اشرف الزيات رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين أول " في بداية كلمته خلال الندوة عن خالص تقديره للتعاون والدور التوعوي الذي يقوم به مركز تدريب المقطم التابع للشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، قائلا إن الهدف من هذه الندوة هو تقديم المعلومة من مصدرها حتى لا يحدث سوء فهم يؤدى إلى ظهور العديد من المشكلات في تطبيق المنظومة، مضيفا إلى أنه لولا قرار تطبيق الرقمنة والميكنة في المصلحة من قبل القيادة السياسية فى 2018،والذي كان مواتيًا لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والذى أعقبه ظهور جائحة كورونا كان له أثرا إيجابيا على كافة الإجراءات الضريبية، والتي ساهمت بشكل كبير فى عدم تعطيل مصالح المتعاملين مع المنظومة الضريبية بأكملها، مشيرا إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد إحدى ثمار تطبيق الميكنة الشاملة، وكان الهدف من تطبيقها هو توحيد الإجراءات على الجميع وتبسيطها مما يقلل من النزاعات الضريبية مع المجتمع الضريبي.

وأوضح " أشرف الزيات " أثناء اللقاء أن مصلحة الضرائب المصرية تتابع عن كثب كافة ردود الأفعال المترتبة على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وتسعى جاهده من أجل طمأنة،و إزالة تخوفات المجتمع الضريبي من الانتقال من منظومة الكور إلى منظومة الأجور والمرتبات الجديدة، مشيرا إلى حرص مصلحة الضرائب الكامل على تقديم الدعم المطلوب،وعلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بكل عدالة وشفافية.

واستهل "محمد السيسي عضو مجلس الإدارة المتفرغ للموارد البشرية والإدارية " كلمته بشكر وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على إتاحة الفرصة للتواصل الفعال بين الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعه لها مع ممثلى مصلحة الضرائب المصرية والذى كان له عظيم الأثر على استيعاب الحضور لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، مشيرا إلى أن حوكمة وميكنة مصلحة الضرائب المصرية متمثلة في تطبيق هذه المنظومة على جميع الموظفين بالقطاعات المختلفة بالدولة يحقق مبدأ العدالة الضريبية، والذى من شأنه ضمان الحساب الدقيق للاستقطاعات، علما بأن للمنظومة دورا كبيرا فى تخفيف العبء الإدارى وأرشفة المستندات ورقيا، مؤكدا أن مشروع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات هو مشروع لصالح الاقتصاد القومي للدولة المصرية فلا بد أن نتكاتف جميعا من أجل إنجاحه.

وجديرا بالذكر أنه تم عقد ثلاث ندوات على مدار ثلاثة أيام وحاضر فيها كل من وائل السيد مدير المكتب الفني لرئيس قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، وأحمد خيري مدير فحص ضريبة المرتبات بكبار الممولين أول، وهيثم فؤاد مدير فحص أجور ومرتبات مركز كبار الممولين ثان، وبلغ عدد الشركات المشاركه في اللقاء حوالى ٢١ شركه ومنهم الشركه القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركه النصر لصناعه المحولات الماكو،و شركه هندسة النظم والقوي الكهربائية،وبلغ عدد الحضور في حدود ١٠٠ محاسب ومهندس من القيادات الواعدة لقطاع الكهرباء ، وكان اللقاء تحت رعاية كلا من السيد المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس ادارة الشركه القابضة لكهرباء مصر، والسيدة المحاسبة ناديه قطري عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويل، والسيد المهندس مدحت فوده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وبحضور السيد المحاسب محمد محمود السيسي عضو مجلس الإدارة المتفرغ للموارد البشرية والإدارية،والسيد المحاسب أحمد سامي يوسف مدير عام الضرائب والمشرف على الادارة العامة للتسويق والعقود بشركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والدكتور المهندس محمد فاروق رئيس قطاع التدريب بشركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.