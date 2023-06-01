رئيس هيئة التنمية الصناعية يفتتح معرض الأعمال الخضراء الثاني بالأقصر



أفتتح المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، يرافقه نائب محافظ الاقصر فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "منظمة اليونيدو – مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر" بإقليم جنوب الصعيد.

وقام رئيس هيئة التنمية الصناعية بجولة داخل المعرض تفقد خلالها أجنحة الشركات العارضة واستمع لآراء المستثمرين.



ويستمر المعرض والمؤتمر على مدى يومين، وذلك في إطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر والذى بدأ منذ عام 2014.



وشارك في الجلية الافتتاحية السفير هشام بدر المنسق الوطنى لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والوزير مفوض عمرو هزاع ممثل وزارة التجارة والصناعة، ، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسي ممثل وزارة البيئة، ودعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وأحمد رزق نائب ممثل اليونيدو ومسئول مكتب اليونيدو الإقليمى فى مصر، وميشال هرارى نائب رئيس مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا فى مصر.

ويأتى تنظيم هذه الفعالية تتويجًا للنجاح الكبير الذى حققته الدورة الأولي من مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذي تم إقامته في جنوب الوادي في يوليو الماضى وحضره أكثر من 200 مشارك، حيث من المستهدف أن تجتذب دورة هذا العام أكثر من 1000 زائر، كما يأتى إقامة مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لعام 2023 فى إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) والذى تنفذه المنظمة بتمويل من حكومة سويسرا ممثلة فى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.