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أحمد الليموني يعزي المستشارة أنيسة الرابط في وفاة والدها

منوعات
تعزية - أرشيفية
تعزية - أرشيفية

أعلنت المستشارة أنيسة رابط، رئيس المكتب الصحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية، بخبر وفاة والدها.

الراحل فارق الحياة أمس بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا وراءه ذكريات جميلة وأثرًا دائمًا في قلوب أفراد عائلته وأحبائه.

ويتقدم أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الفجر، باسمه وباسم جميع أفراد فريق تحرير الفجر، بأحر التعازي والمواساة إلى المستشارة أنيسة رابط وعائلتها في هذا المصاب الجلل. ندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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