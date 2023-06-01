هيئة تنمية الصعيد: تستهدف زراعة 50 الف فدان بنبات الجوجوبا في محافظات الجنوب

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة  أنشأت منذ 2018 بقرار من رئيس الجمهورية، وتعمل في اكثر من محور صناعة وزراعي وبيئي وشاركت في العديد من المشروعات، وتساعد في توفير فرص عمل للشباب بالصعيد وتحقيق الاستدامة.

وأشار صالح، في كلمته خلال مؤتمر الأعمال الخضراء المنعقد بمحافظة الأقصر، إلى توجيه القيادة السياسية للاهتمام بمشروعات الاقتصاد الأخضر، ومن أهم المشروعات الغابات الشجرية المعتمدة على الري بمياه الصرف الصحي المعالج ومحطات تحلية المياة بمحافظة البحر الأحمر وخلق مجتمع زراعي جديد.


ولفت إلى أن هيئة تنمية الصعيد، تنفذ حاليًا مشروع على مساحة 3000 فدان، بمحافظة البحر الأحمر،  نفذنا المرحلة الاولى 1000 فدان، وقاربنا على الإنتهاء من المرحلة الثانية بزراعة 2000 فدان ونستهدف زراعة 50 الف فدان بنبات الجوجوبا في محافظات الصعيد.

وقال إن نبات الجوجوبا يحقق التنمية المستدامة في مجال الزراعة حيث تظل الشجرة تنتج لمدة 100 عام، مشيرا إلى أنه يتم عصر بذور الجوجوبا لانتاج زيت شمعي يدخل في العديد من الصناعات الهامة أبرزها زيت محركات الطائرات، والمحركات فائقة السرعة، وفي الدهانات والمبيدات العضوية، والاسمدة.


وتابع: " يزرع الجوجوبا على مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا بما يؤهله للدخول في الصناعات المختلفة، ومخطط لزراعته بالمياه الحلوه ليكون مؤهل للدخول في مستحضرات التجميل".

Elfagr.org

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس رسمياً .. عبر بوابة الفجر

“الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن رسـميًا.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2023 برقم الجلوس وبالاسم فقط

“ظهرت الآن” رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 برقم الجلوس واسم الطالب عبر بوابة الفجر صور الأوائل

“كشوفات الأوائل ” نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 رابط شغال "استعلم عن نتيجيتك" حصرياً بـرقم الجلوس

رسـميا ظهرت آلحين الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة برقم الجلوس