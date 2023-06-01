كوسوفو تطالب صربيا بوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار

عربي ودولي
بوابة الفجر

طالبت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، اليوم الخميس، صربيا بوقف أنشطتها التي تهدف لزعزعة استقرار كوسوفو حتى يتسنى إنهاء العنف الدائر في شمال البلاد.

وقالت عثماني، على هامش قمة أوروبية في مولدوفا: "الصعوبات تأتي من صربيا، إنها دولة لا تزال بحاجة للتصالح مع ماضيها".

وأضافت رئيسة كوسوفو: "الوضع متوتر، لكن علينا أن نتأكد من استعادة سيادة القانون في كوسوفو، وندرك أن التهديد يأتي من إنكار صربيا لوجود كوسوفو كدولة ذات سيادة".

وقالت عثماني، إن صربيا تتعمد دعم "الكيانات غير القانونية" في كوسوفو؛ لزعزعة استقرار البلاد من الداخل. وتابعت: "يجب على الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش الكف عن دعم العصابات الإجرامية إذا ما كان حقًا يسعى للسلام".

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