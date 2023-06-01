وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الهندي في كيب تاون

السعودية
بوابة الفجر

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون في جمهورية جنوب إفريقيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الوزيران إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة فيما يخص إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس"، التي تنعقد تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان اللويحان العنقري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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