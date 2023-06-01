عاجل| عاصفة ترابية وأمطار.. رسائل ونصائح مهمة للمواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس اليوم الخميس 1 يونيو 2023، ومن المقرر أن تسود حالة من الأجواء شديدة الحرارة في النهار على مناطقالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بالإضافة إلى أن تكون الأجواء حارة على السواحل الشمالية الشرقية،بجانب اعتدالها في جميع أنحاء البلاد ليلًا.

سقوط أمطار اليوم الخميس

أضافت هيئة الأرصاد، أن تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة طوال النهار، والجلوس في أماكن متميزة التهوية، بالإضافة إلى شرب مياةبكميات وفيرة وشرب سوائل، بجانب ارتداء ملابس قطنية.

حالة الطقس

حركة الرياح

 أشارت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، إلى أن  هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأرضاد تحذر من شبورة مائية اليوم الخميس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية كذلك من شبورة مائية على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، كما يسود طقس غائم جزئيًز على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية. 

درجات الحرارة اليوم الخميس 1 يونيو 2023

  • القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 27 درجة مئوية.
  • السواحل الشماليه تسجل درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية.
  • جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 28 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 27 درجة مئوية.
  • جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 28 درجة مئوية.
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