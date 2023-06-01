بيان هام من حزب مستقبل وطن بشأن أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

علق حزب مستقبل وطن على حالة الفوضى التي سادت قاعة فرز الأصوات وعدم إعلان نتيجة التصويت فى الجمعية العمومية غير العادية للنقابة عقدت يوم الثلاثاء الماضي، لسحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين.

وقال الحزب في بيان رسمي، إنه تابع “ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من إدعاءات مغرضة واختلاق روايات ليس لها أساس من الصحة من وجود تدخل للحزب في الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي جرت بتاريخ 30 مايو بهدف الإساءة للحزب وتحقيق مكاسب سياسية”.

وأكد الحزب في بيانه، أن تواجد بعض المهندسين المنتمين للحزب بالجمعية العمومية كان بصفتهم المهنية مثل العديد من المهندسين المنتمين لأحزاب أخرى، وأن سياساته تعتمد على المنهجية في إدارة شؤونه لتحقيق الصالح العام للدولة بعيدًا عن المزايدات والأساليب الملتوية.

وشدد حزب مستقبل وطن، على أن العمل النقابي هو شأن داخلي ويدعو الجميع إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والابتعاد عن أية مزايدات.

واختتم الحزب بيانه، بالإشارة إلى أن الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية، معروض أمام النيابة العامة للوقوف على الحقيقة، مؤكدا أن الحزب سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة إليه أو فرض إدعاءات مغرضة.