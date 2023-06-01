‘‘ الآن ‘‘ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023 الشهادة الإعدادية الترم الثاني

يتابع موقع "بوابة الفجر" آخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، حيث يتضمن ذلك موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني، والنسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بالإضافة إلى توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية 2023.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في محافظة الشرقية قريبًا، حيث يتابع الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر تلك الأخبار، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الشرقية عبر رابط مفتوح يحتوي على اسماء الطلاب وأرقام جلوسهم.

ومن المهم أيضًا متابعة نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني في الشرقية، والتي تعكس جهود الطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الثاني. وسيتم الإعلان عن توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2023، والتي ستعرض بالتفصيل درجات الطلاب والطالبات في كل مادة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة جميع تلك الأخبار والمستجدات على موقع "المصري اليوم"، حيثسيتم تحديث الصفحة بشكل دوري لعرض أي جديد حول نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، ويمكن الاطلاع على روابط النتائج والمعلومات الخاصة بها. ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات في محافظة الشرقية التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني

ذكرت مصادر في مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني مازالت جارية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من تقدير الدرجات للمواد الدراسية ومراجعة الأوراق وجمع درجات الترم الأول والثاني.

وأضافت المصادر أنه سيتم الإعلان عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي، الترم الثاني 2023، في محافظة الشرقية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، وسيتم تسليمالنتيجة لكل مدرسة فور الإعلان عنها. وقام وكيل تعليم الشرقية بزيارة لجان الإعدادية للاطلاع على أعمال تصحيح الأوراق، وأوصى بضرورة مراعاة الدقة في بيانات الطلاب.

ومن المهم للطلاب وأولياء الأمور متابعة تلك الأخبار وأخر المستجدات حول نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، والتي تمثل مرحلة مهمة في مسيرة الطلاب الأكاديمية. ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بسهولة ويسر عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات في محافظة الشرقية التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية

بلغت نسبة النجاح فى الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 م، 87.2%، وتقدم لآداء الامتحان 137 ألفًا و635 طالبًا وطالبة، وحضر منهم الأمتحان 136 ألفًا و989 طالبًا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 96.3 % حيث تقدم لآداء الامتحان 817 طالب وطالبة حضر منهم 771، واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح ١٠٠ %، حيث تقدم لآداء الامتحان 67 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لآداء الامتحان 12 طالب وطالبه.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

خصصت محافظة الشرقية موقع إلكتروني يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية البسيطة وضمن الخدمات الاستعلام عن النتائج وخلال هذه الفترة تم تفعيل رابط الحصول على النتيجة ولذلك عليكم اتباع الخطوات التالية:.

أولًا الضغط على هذا الرابط البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية. ثم اختيار خدمات البوابة. الضغط على نتائج الامتحانات. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية. ثم حدد الإدارة التعليمية. ادخال الاسم. رقم الجلوس. ثم الضغط عرض النتيجة.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه الشرقية، الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه الشرقية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية».