رئاسة الحرمين تدشن أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج 1444هـ

أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن الخطة التشغيلية لموسم الحج، مشيرًا إلى أنها تعد الخطة الأكبر في تاريخ رئاسة الحرمين.

وأوضح "السديس"، أن الخطة تركز على تعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية، معتمدة على أهداف الرئاسة الاستراتيجية المنطلقة من رؤية 2030 المباركة، والتي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة والآمنة والصحية لهم في الحرمين الشريفين.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على حرص المنظومة على التناغم والتكاتف مع المنظومة الأمنية ومختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن.