عاجل| الأرصاد توجه نصائج لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مجموعة من النصائح والتحذيرات للمواطنينن لاتباعها عند الخروج في تلك الأجواء المتقلبة، حيث يوجد نشاط للرياح المثارة للرمال والأتربة،  وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، وأمطار.

نصائج لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر

ونصحت الأرصاد المواطنين بضرورة الابتعاد عن المناطق المكشوفة، بجانب تجنب السير أسفل لوحات الإعلانات تحسبا لتعرضها للسقوط جراء الهواء.

وطالبت الأرصاد كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية، عدم الخروج إلا للضرورة وعند الخروج ارتداء الكمامات، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل.

حالة الطقس اليوم

وفي بيان تفصيلي، قالت الأرصاد الجوية أن هناك استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة.

وأكدت أن هناك أجواء مغبرة على أغلب الأنحاء أدى إلى انخفاض درجة الحرارة 7 درجات في أقل من نصف ساعة؛ بعد أن سجلت القاهرة درجة الحرارة العظمي 39 درجة مئوية أصبحت الآن 32 درجة مئوية.

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