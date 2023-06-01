عاجل| نصائح من الصحة للمواطنين للوقاية من التقلبات الجوية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عددًا من النصائح المهمة للمواطنين بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذه الفترة من العام تتسم بتقلباته الجوية والطقس الحار نهارا وكذلك موجات التقلبات الجوية، وتؤدي تلك التقلبات في الطقس إلى مضاعفات لدى مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

وقال" عبدالغفار " إنه تزداد حدة أعراض التهابات الجيوب الأنفية في الفصول الانتقالية وهما فصلي الخريف والربيع، بسبب التقلبات في درجات الحرارة على مدار اليوم وكذلك زيادة نشاط الرياح والأتربة، مشيرًا إلى ان مرضى حساسية الجيوب الأنفية يحتاجون إلى اتباع بعض النصائح للحماية من أية مضاعفات.

الأعراض التي تشير لالتهاب الجيوب الأنفية الحادة

إفرازات سميكة من الأنف، عادة ما تكون صفراء إلى خضراء

احتقان أو انسداد بالأنف

ألم بالوجه

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة

التعب، والسعال

صعوبة أو عدم القدرة على الشم

ضغط الأذن أو الامتلاء، والصداع

وقدمت الصحة عددًا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية، تشمل، ما يلي:

1- غسْل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتِقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية

2- شرب كمية كافية من المياه يوميا

3- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم

4- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة

5- يجب الحرص على تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس الغير مستقر

6- يجب أن يحرص أولياء الأمور على أن يرتدي الرضع والأطفال الصغار ملابس مناسبة، مع الحرص على حمايتهم من الطقس المتقلب.

وأشار "عبدالغفار" إلى ان التعرض للطقس والتقلبات الجوية خارج المنزل يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وقد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، لذلك ينصح بعدم التواجد خارج المنزل لفترة طويلة.

وأكد "عبدالغفار" ضرورة تحديِد وقت الخروج في الطقس الغير مستقر، أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعتها باستمرار والحرص على ارتداء ملابس مناسبة، مشيرا إلى أهمية ارتداء الكمامات، لأنها تحمى من الاتربة وعدوى الفيروسات التنفسية، حيث يجب ارتداؤها في الأماكن المزدحمة، مع غسل أيدينا وتعقيمها بشكل متكرر.