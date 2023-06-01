عاجل| نصائح من الصحة للمواطنين للوقاية من التقلبات الجوية

منوعات
تقلبات جوية
تقلبات جوية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عددًا من النصائح المهمة للمواطنين بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذه الفترة من العام تتسم بتقلباته الجوية والطقس الحار نهارا وكذلك موجات التقلبات الجوية، وتؤدي تلك التقلبات في الطقس إلى مضاعفات لدى مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

وقال" عبدالغفار " إنه تزداد حدة أعراض التهابات الجيوب الأنفية في الفصول الانتقالية وهما فصلي الخريف والربيع، بسبب التقلبات في درجات الحرارة على مدار اليوم وكذلك زيادة نشاط الرياح والأتربة، مشيرًا إلى ان مرضى حساسية الجيوب الأنفية يحتاجون إلى اتباع بعض النصائح للحماية من أية مضاعفات.

الأعراض التي تشير لالتهاب الجيوب الأنفية الحادة

  • إفرازات سميكة من الأنف، عادة ما تكون صفراء إلى خضراء
  • احتقان أو انسداد بالأنف
  • ألم بالوجه
  • ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة
  • التعب، والسعال
  • صعوبة أو عدم القدرة على الشم
  • ضغط الأذن أو الامتلاء، والصداع

وقدمت الصحة عددًا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية، تشمل، ما يلي:

1- غسْل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتِقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية

2- شرب كمية كافية من المياه يوميا

3- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم

4- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة

5- يجب الحرص على تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس الغير مستقر

6- يجب أن يحرص أولياء الأمور على أن يرتدي الرضع والأطفال الصغار ملابس مناسبة، مع الحرص على حمايتهم من الطقس المتقلب.

وأشار "عبدالغفار" إلى ان التعرض للطقس والتقلبات الجوية خارج المنزل يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وقد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، لذلك ينصح بعدم التواجد خارج المنزل لفترة طويلة.

وأكد "عبدالغفار" ضرورة تحديِد وقت الخروج في الطقس الغير مستقر، أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعتها باستمرار والحرص على ارتداء ملابس مناسبة، مشيرا إلى أهمية ارتداء الكمامات، لأنها تحمى من الاتربة وعدوى الفيروسات التنفسية، حيث يجب ارتداؤها في الأماكن المزدحمة، مع غسل أيدينا وتعقيمها بشكل متكرر.

التهاب الجيوب الانفية اعراض التهاب الجيوب الانفية اخبار وزارة الصحة والسكان بيان وزارة الصحة والسكان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس رسمياً .. عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 رابط شغال "استعلم عن نتيجيتك" حصرياً بـرقم الجلوس

عاجل - نتيجة الإعدادية الآن بـ اسم الطالب فقط.. اعرف نتيجتك في محافظات (القاهرة - الجيزة - الشرقية - المنيا - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية)

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني جميع المحافظات بـ اسم الطالب أو رقم الجلوس (مبروك طلاب ثالثة إعدادي)

“ظهرت الآن” رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 برقم الجلوس واسم الطالب عبر بوابة الفجر صور الأوائل

عاجل - نتيجة الإعدادية الترم الثاني ظهرت في جميع المحافظات.. اعرف نتيجتك الآن بـ اسم الطالب فقط

“كشوفات الأوائل ” نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر