محلل يكشف كيف تستغل الأزمات في ليبيا لتحقيق الأهداف

لا تزال مسألة توطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي من قبل إيطاليا تُثير الجدل في البلاد، خاصة بعدما كشفه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير.

حيث قال إنه بعد رفض الجارة تونس استقبال المهاجرين وتوطينهم مقابل مبلغ مالي مُقدم من إيطاليا ودول الإتحاد الأوروبي، قررت إيطاليا أن تستغل الوضع السياسي المتدهور في ليبيا من أجل تحويل الجنوب الليبي إلى ساحة توطين للمهاجرين.

وبحسب مصادر من داخل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، فإن الحكومة الإيطالية التي تُمول منظمة آرا باتشي الحقوقية ستمنح الوحدة مبلغ 2 مليون دولار لاستقبال 20 ألف مهاجر في مخيمات فزان خلال العام الجاري، و40 ألف آخرين خلال العام المقبل.

وسبق وأن أكدت الحكومة الإيطالية، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفا الإيطالية للأنباء"، التزام روما المالي لتعزيز التنمية الريفية بهدف تحقيق الاستقرار في إقليم (فزان) المتأثر بكثافة تدفقات الهجرة.

حيث يشتكي سكان مدن الجنوب الليبي من عملية تهميش وإقصاء، بالإضافة إلى افتقار مناطقهم إلى التنمية اللازمة، ما جعلها مستباحة للجماعات الإرهابية وعصابات تهريب البشر التي تقتحم الحدود من دول أفريقية عدة.

ومن جانبه قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن ذلك أتى بفعل تعاقب حكومات مؤقتة على طرابلس، أهملت مناطق الجنوب، وبالأخص حكومة الوحدة منتهية الشرعية، والتي لاقت مخرجًا للمسألة بمنح إيطاليا الحرية بإستباحة هذه المناطق والتلاعب بديموغرافية البلاد.

من جهة أخرى، حث السفير الليبي لدى روما مهند يونس، الحكومة الإيطالية على زيادة تدخلها البناء (حسب وصفه) لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

حيث قال إن هناك تعاون تاريخي في مجال النفط والغاز مع روما، كما أن لدى ليبيا استثمارات كبيرة مع شركة "إيني" خلال الـ 5 عقود الماضية.

وأضاف يونس خلال كلمته في فعاليات الطاقة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، أن "من أول المشاريع الرائدة خط «غرين ستريم» لتصدير الغاز الليبي من صبراتة إلى صقيلة في إيطاليا باستثمار مشترك بين البلدين".

وأردف أن "الاستثمارات التي وقعت موخرًا في طرابلس بين ليبيا وإيطاليا بعقد قيمته 8 مليارات دولار، تؤكد مصلحة ليبيا الاقتصادية والاستراتيجية بأن تكون إيطاليا مصدرًا رئيسيًا لتوزيع الغاز من شمال إفريقيا إلى أوروبا".

يُشار إلى أن بعض المسئولين، قاموا بتمكين بعض الدول من المقدرات والثروات الليبية من النفط والغاز، عبر الإتفاقيات غير الشرعية التي وقعتها مع حكوماتهم، والتي لاقت رفضًا من قبل شريحة واسعة من السياسيين الليبيين.

كما أن الليبيون يتهمون بالتصرف مثل المافيا وإنفاق أموال البلاد بما يتناسب مع مصالحهم، ففسادهم المتنامي في البلاد، يسبب الفوضى والفقر وبالتالي حالة من الإحتقان الشعبي السلبي.