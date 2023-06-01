‘‘ الآن ‘‘ رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٣ المنوفية الشهادة الإعدادية الترم الثاني برقم الجلوس والاسم

يترقب أولياء الأمور والطلاب في محافظة المنوفية بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، حيث انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحاناتهم يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجاري، بعد أدائهم لامتحاني الهندسة والتربية الدينية.

وقد بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في محافظة المنوفية يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 واستمرت لمدة 6 أيام، بما في ذلك يوم الجمعة الذي كان إجازة للطلاب، وذلك بعد أدائهم لامتحان اللغة العربية والإملاء في اليوم الأول من الامتحانات.

وحرصًا من بوابة الفجر على تقديم آخر أخبار التعليم وتفاصيل نتائج الطلاب، نقدم لكم فيما يلي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة المنوفية، بالإضافة إلى رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس فور إعلانها رسميًا، بالإضافة إلى تفاصيل الامتحانات.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة المنوفية

حيث تعد هذه الشهادة خطوة مهمة في مسيرة التعليم والتحصيل الدراسي للطلاب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها رسميًا من قِبَل محافظ المنوفية وإدارة التعليم، وسيتمكن الأهل وأولياء الأمور من الحصول على النتيجة بإدخال رقم الجلوس على الموقع الخاص بالتعليم في المحافظة، أو عن طريق الذهاب إلى المدرسة التي يدرس بها الطالب والحصول على النتيجة بشكل رسمي من خلال الكشوفات المدرسية التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنوفية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، ومن المتوقع أن تعلن النتائج بعد انتهاء عملية تصحيح الإجابات والمراجعة عليها من قِبَل الكنترولات في المدارس، ومن ثم رصد وحصر الدرجات ودرجات كل مادة بشكل دقيق من قِبَل مديرية تعليم المنوفية، وبمجرد اعتماد النتائج رسميًا من قِبَل محافظ المنوفية وإدارة التعليم، سيتسنى للأهل وأولياء الأمور الحصول على النتيجة عن طريق إدخال رقم الجلوس على الموقع الخاص بالتعليم في المحافظة، أو عن طريق الذهاب إلى المدرسة التي يدرس بها الطالب والحصول على النتيجة بشكل رسمي من خلال الكشوفات المدرسية التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

بدأت عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة المنوفية يوم الخميس الموافق 25 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة بحد أقصى خلال 10 إلى 15 يومًا من انتهاء الامتحانات، وذلك وفقًا للممارسة الشائعة في جميع المحافظات بخصوص إعلان نتائج الشهادة الإعدادية.

وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها رسميًا من قِبَل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وسيتمكن الأهل وأولياء الأمور من الحصول على النتيجة عن طريق الدخول إلى الموقع الخاص بالتعليم في محافظة المنوفية وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. ويمكن أيضًا الحصول على النتيجة من خلال الذهاب إلى المدرسة التي يدرس بها الطالب والحصول على الكشف الرسمي الذي يحتوي على الدرجات التفصيلية لكل مادة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

نستعرض معكم في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 للاستعلام عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، حيث ترفق النتيجة إلكترونيًا من خلال رابط خاص بالمحافظة لـ الاستعلام عنها برقم الجلوس.

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية من هنـــــــــــــــا .

. ثم كتابة رقم الجلوس الضغط على أيقونة استعلام.

وأخيرًا ستظهر النتيجة خلال لحظات بالمجموع الكلي للطالب ودرجات كل مادة.

وعلى الطالب وولي أمره اتباع خطوات الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس، فور إعلانها رسميًا خلال الأسبوعين المقبلين، كما سيتاح الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 بالاسم فقط من خلال المدرسة، وتعلن المحافظة موعد إدراج النتيجة في المدرسة بعد اعتمادها.

شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة المنوفية، في أول أيام الامتحانات، بعض المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها والتعامل معها بحزم وفقًا للإجراءات المعتمدة. وقد تم تحويل 2 ملاحظين في لجنة طنبدي أ إلى التحقيق بسبب غيابهما وعجزهما، وتم استبدالهما على الفور.

وتم أيضًا ضبط هاتف محمول بحوزة طالب في لجنة الخطاطبة الرسمية للغات وتم تحويل المخالفة للتحقيق. وتم الكشف وجود هاتفين محمولين مع مراقبي إحدى اللجان في مدرسة عبد العزيز باشا فهمي في كفر المصيلحة، وتم التعامل معهما وفقًا للإجراءات المعمول بها. كما تم رصد تقصير من قِبَل رئيس لجنة مدرسة الإعدادية القديمة للبنين بشبين الكوم، حيث سمح بدخول الطلاب بالدراجات البخارية داخل اللجان، وتم إنهاء ندبه من أعمال الامتحانات وتحويله للشؤون القانونية. وبلغ عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات 82،557 طالب وطالبة، بنسبة حضور بلغت 99.8%، فيما بلغ عدد الطلاب الذين لم يحضروا 790 طالبًا. تم التعامل مع هذه المخالفات بحزم ووفقًا للإجراءات واللوائح المعتمدة، وتم تحويل المخالفين للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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