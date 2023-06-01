الآن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنيا للترم الثاني في أي لحظة، وفقًا لتصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأشار الوكيل إلى أنه سيتم الكشف نسب النجاح بالمحافظة وبكل إدارة تعليمية على حدة، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في نتائج الإعدادية في محافظة المنيا.

وفي هذا الصدد، سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة المنيا التعليمية، عندم اعتماد النتيجة. ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عن طريق زيارة الموقع الرسمي للتعليم بالمنيا، واتباع الخطوات المحددة لذلك. ويجب على الطلاب تحديد اسم المدرسة والفرقة الدراسية ورقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة، وعندما تظهر النتيجة، يمكن للطلاب طباعتها أو حفظها على جهاز الكمبيوتر، ونذكر أنه يتعين على الطلاب الحصول على رقم الجلوس من المدرسة قبل البدء في عملية الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023

بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا أكثر من 94 الف طالب وطالبة تم توزيعهم على نحو 413 لجنة في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة المنيا وهم:

نتيجة إدارة المنيا التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مغاغة بالمنيا التعليمية

نتائج إدارة بني مزار محافظة المنيا.

إدارة مطاي التعليمية بالمنيا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي إدارة سمالوط محافظة المنيا.

نتائج 3 إعدادي إدارة أبو قرقاص التعليمية.

نتيجة إدارة ملوي التعليمية.

نتائج إدارة دير مواس محافظة المنيا.

نتيجة إدارة العدوة بالمنيا التعليمية.

نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي المنيا 2023

تعتبر نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا من أهم النتائج التي تحظى بعناية واهتمام كبيرين من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمسؤولين التعليميين في المحافظة. وقد أثارت بعض الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن صعوبة بعض الأسئلة في امتحانات مادة الدراسات والرياضيات في الفصل الدراسي الثاني لعام 2023.

ومع ذلك، أكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم في المنيا أن نسبة النجاح للعينة العشوائية في نتائج الصف الثالث الإعدادي تجاوزت 90% في جميع المواد الدراسية، مما يشير إلى نجاح الطلاب وتفوقهم في هذه المرحلة الحاسمة، ويعد ذلك دليلًا قويًا على جهود الطلاب والمعلمين والإدارة التعليمية في المحافظة، وعلى جودة التعليم والتدريب المقدم للطلاب.

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا minia.gov.eg

اتبع الخطوات التاليه للتمكن من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا من خلال بوابة المنيا التعليمية فور اعتمادها:

اولا قم بزيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا.

ثم قم باختيار الخدمات التعليمية.

ومن بعدها انقر على أيقونة شئون الطلاب.

ثم ادخل على قسم نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023.

في مربع الاسم اكتب اسمك بالكامل.

وفي المربع المخصص لرقم الجلوس ادخل رقمك وتأكد من أنه صحيح.

انقر على زر عرض النتيجة.

كما يمكنك ترك تعليق أسفل الموضوع يتضمن اسم الطالب ورقم الجلوس وسيتم عرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا لجميع الطلاب.

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