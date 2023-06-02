الأن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ينتظر طلاب وطالبات قنا نتيجة الشهادة الإعدادية قنا لعام 2023 بفارغ الصبر، حيث تمت فترة الامتحانات بشكل هادئ ومنتظم دون حدوث أي مشاكل أو تقارير عن حالات غش، وقد قامت مديرية التربية والتعليم بمتابعة دورية للجان المدرسية للتأكد من الانضباط والالتزام بالإجراءات الرسمية.

استغرقت فترة الامتحانات 6 أيام من السبت 20 مايو حتى الخميس 25 مايو، وتم الانتهاء من عملية التصحيح بعد أسبوع إلى 10 أيام فقط. ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2023 في القريب العاجل، وذلك لتخفيف التوتر والقلق الذي يشعر به الطلاب والطالبات ولتأكيد نتائجهم ومدى أدائهم في الامتحانات.

وتعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية من المراحل الحاسمة في مسيرة التعليم الأساسي، حيث تحدد نوع التعليم الذي سيبدأ الطلاب فيه مستقبلهم الدراسي، سواء كان تعليمًا فنيًا أو تعليمًا ثانويًا عامًا.

ونحن ندعو جميع الطلاب والطالبات إلى الصبر والاستمرار في العمل الجاد والالتزام بالدراسة، حيث يمكنهم ذلك من تحقيق النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية والمهنية، وعند إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، يمكن للطلاب الاستعلام عنها عبر الرابط المخصص لعملية الاستعلام عن النتائج التي ستُعلنها مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023

تشير مصادر مديرية التربية والتعليم بقنا إلى أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني يقترب، حيث ينتهي فريق الكنترول من أعمال التصحيح والرصد بعد ساعات قليلة، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا يوم السبت المقبل، الموافق 3 يونيو 2023.

ومن جانب آخر، فإن فتح باب التظلمات على نتيجة الصف الثالث الإعدادي سيكون عقب انتهاء الإعلان الرسمي عن النتيجة، وسوف تستمر عمليات التقديم على التظلم لمدة أسبوعين، وتبلغ تكلفة المادة الواحدة 40 جنيهًا، ويتم سدادها من خلال مكاتب البريد المصري، وسوف يتم تحديد موعد التظلمات بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا عن النتيجة الرسمية.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان النتيجة، حيث يعتبر ذلك من المراحل الحاسمة في مسيرتهم التعليمية. وتأمل المديرية والمسؤولون في تحقيق نتائج إيجابية تعكس جهود الطلاب وإنجازاتهم خلال العام الدراسي الماضي.

وينصح الخبراء بأن يكون الطلاب مستعدين للنتيجة بغض النظر عن نتيجتهم الفعلية، وأن يقوموا بتقييم أدائهم بشكل صحيح ومنطقي، ويحاولوا العمل على تحسين أدائهم في المستقبل، ويجب على الطلاب الذين يرغبون في تقديم التظلمات على النتيجة أن يتابعوا إعلانات المديرية بشكل مستمر لمعرفة موعد فتح باب التظلمات والإجراءات المتبعة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

المجموعة الكلي 280، مجموع الترم الأول 140 والترم الثاني 140

اللغة العربية 40 الترم الأول و40 الترم الثاني والمجموع 80 درجة.

الرياضيات الجبر والهندسة 30 والترم الثاني 30 ومجموع الفصلين 60.

العلوم 40 درجة.

الدراسات الإجتماعية 40 درجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٣ محافظة قنا

تتوفر عدة طرق للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا، سواء برقم الجلوس أو باستخدام الاسم، حيث يُمكن للطلاب وأولياء الأمور الاعتماد على البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا التي توفر خدمة استعلام النتائج بسهولة فور ظهورها رسميا.

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية قنا

نقدم لكم الآن خطوات الاستعلام عن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي قنا الترم الثاني، لكي يتعرف عليها كل الطلاب..

على الطالب أن يتوجه إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا.

ثم يقوم الآن بالنقر فوق خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب.ومنها يتم اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الجلوس ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه قنا، محافظة قنا، قنا، نتيجة الشهادة الاعدادية قنا، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي قنا، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه قنا، الشهاده الاعداديه محافظه قنا، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا، نتيجة الشهادة الاعدادية قنا، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه قنا، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه قنا 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه قنا، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية قنا بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة قنا، مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بقنا».