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عاجل - "الموسيقيين" توجه رسالة شديدة اللهجة لمؤدي المهرجانات لهذا السبب (فيديو)

الفجر الفني
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى

وجه الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، رسالة شديدة اللهجة لجميع مؤدي المهرجانات المتأخرين عن سداد رسوم الحفلات المقررة عليهم للنقابة.

وقال الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لن تقام أي حفلات لأي مؤدي مهرجانات لم يسدد رسوم الحفلات، وسيتم منعهم من صعود المسرح.

وعلق المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على ارتداء المطرب أحمد سعد ملابس شفافة خلال حفله في جدة، لافتا إلى أن الملابس الشفافة لم تلقى قبول الجمهور وبالتالي النقابة كجزء من المجتمع ترفض الخروج عن الأعراف والتقاليد وهناك ثوابت، ونحن فخورين ونتشرف بتمثيل المطرب أحمد سعد لمصر في جميع المحافل الدولية.

وتابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن المطرب أحمد سعد أحيا حفل ابن ملك الأردن بعد واقعة حفله في جدة وكان زيه منضبطا، مشيرا إلى النقابة ليست سيفا مسلطا على رقبة الأعضاء بقدر  اهتمامها برعاية مصالحهم، موضح: عند مثوله للتحقيق سوف يتم لفت انتباهه لضرورة مراعاة اختيار إطلالات التي تناسب الأعراف والتقاليد الشرقية.

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