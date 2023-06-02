رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 (العراق) جميع المحافظات

موقع نتائجنا.. استعلم عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 (العراق) الكرخ 1، 2، 3 جميع المحافظات، ينتظر طلاب وطالبات محافظة بغداد الكرخ 1-2-3 بفارغ الصبر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2023، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي أن النتائج ستكون متاحة هذا الأسبوع لجميع المحافظات في العراق، وأن محافظة بغداد الكرخ 1-2-3 ستكون من المحافظات الرائدة في عرض النتائج الخاصة بها عبر الإنترنت في ملفات PDF تحتوي على جميع الأسماء. لذلك، ينتظر الطلاب والطالبات النتائج بفارغ الصبر وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

رابط نتيجة سادس ابتدائي 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية آخر الأخبار المتعلقة بنتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2023 في عدة محافظات، بما فيها نينوى وديالى. يستعد الآن طلاب الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات، بما في ذلك نينوى وديالى، لمعرفة نتائجهم الخاصة بالدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية. وتقوم الوزارة بعملية التصحيح والتدقيق اللازمة للأوراق الامتحانية حاليًا.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قريبًا في عدة محافظات، بما فيها نينوى وديالى وبغداد وكركوك والأنبار وبابل والبصرة وذي قار ودهوك وأربيل وكربلاء وميسان والمثنى والنجف والقادسية وصلاح الدين والسليمانية وواسط والرصافة الأولى والثانية.

رابط نتائج السادس الاعدادى في العراق

ستعلن محافظة ديالى العراقية قريبًا عن نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الأول، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح في المحافظة. سيتم توفير نتائج السادس الابتدائي محافظة ديالى في ملفات pdf، حيث يمكن للطلاب البحث عن اسمائهم داخل الملف لمعرفة النتيجة الخاصة بهم في الدور الأول. ولم تتم الإعلان عن النتائج بعد، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الساعات القادمة.

كما سيتم رفع نتائج السادس الابتدائي 2023 في محافظة كربلاء قريبًا عبر موقع الوزارة، بالإضافة إلى تعرض نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة كربلاء الدور الأول على بوابة إلكترونية أخرى، وهي موقع ناجح وموقع نتائجنا نتائج السادس Results mlazemna.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023

يمكن للطلاب والطالبات في محافظة ديالى العراقية الآن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الأول عبر موقع "ناجح" وموقع "نتائجنا" العراقي، حيث يتم توفير ملفات PDF مجانية للنتائج. ولم يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في محافظة ديالى بعد، ولكن من المتوقع أن تتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع mlazemna. كما يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في نينوى وديالي 2023 عبر موقع "نتائجنا" التابع للوزارة، وستكون هذه النتائج متاحة لجميع الطلاب والطالبات، وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة بعد تقييم الأوراق وتحديد درجات الطلاب.

تم رفع نتائج الكرخ 1 و2 ومحافظة الرصافة الاولى من خلال موقع نتاجنا (اضغط هنا للحصول على النتيجة )العراق بصيغة pdf، والان يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج بالرقم الامتحاني والاسم.

روابط نتائج باقي المحافظات: