الإعلامي محمد عرفة يعلن عن برنامجه الجديد بعد العودة من ملتقى السياحة

بدأ الإعلامي محمد عرفة الحجار، في التجهيز لبرنامجه الجديد بعد انتهاء موسمه داخل قناة الحدث اليوم، ببرنامج أنوار مصر.

وصرح محمد عرفة بأنه يستعد مع فريق العمل على قدم وساق، من أجل التجهيز للموسم الجديد والظهور بشكل مختلف عن الأعوام الماضية، واختيار المادة الإعلامية التي تفيد المشاهد.

وأشاد الإعلامي بالملتقي العربي للسياحة والسفر، والذي أُقيم بإمارة دبي، في الفترة من 1/5 لمدة ثلاثة أيام، وقد ألقى كلمته في هذا الملتقى أمام جميع الحضور، وتحدّث عن السياحة المُستدامة، وأهميتها في ظل التغييرات المناخية، والتي يعيشها العالم أجمع الآن، هذا وقد أشار محمد عرفة إلى أهمية السياحة في مصر، وتأثيرها على الاقتصاد.

كما نوه عن عوامل الجذب السياحي بمصر لتشويق الموجودين، ومنها المناخ المعتدل، والموقع الجغرافي للدولة المصرية، بخلاف وجود العديد من أنواع السياحة والتي قلّما تجده في الدول الأخري، أمثال السياحة العلاجية؛ حيث العيون الكبريتية والرمال الساخنة، السياحة الثقافية حيث وجود الآثار المتنوعة، السياحة الترفيهية؛ حيث الاستمتاع بالشواطئ الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة وغيرها من أنواع السياحة، وفي نهاية كلمته توجه الإعلامي محمد عرفة بالشكر للقائمين علي هذا الملتقى، وتمني لجميع الحاضرين التوفيق والنجاح.