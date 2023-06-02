عاجل.. "الدفاع المدني" تحذر من الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وتصدر تنبيهات هامة

في تنبيه هام صادر عن الإدارة العامة للدفاع المدني، حذّرت السلطات السعودية المواطنين والمقيمين بالمملكة من توقع ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، حيث تتراوح الحرارة بين 47 و50 درجة مئوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أيضًا ظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو في معظم المناطق.

وبناءً على ذلك، أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني مجموعة من التحذيرات والتنبيهات الهامة للسكان بهدف الحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. وتضمنت هذه التحذيرات ما يلي:

1. إخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

2. فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط للتهوية.

3. عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل وتعبئته في الفترة المسائية.

4. عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

5. عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في حالة السفر.

وعلاوة على ذلك، حذرت السلطات من زيادة تواجد العقارب والثعابين في المناطق المأهولة، حيث قد تخرج هذه الحيوانات من جحورها بشكل ملحوظ وتدخل المزارع والبيوت بحثًا عن البراد.

وأشارت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أهمية الاستمرار في شرب الماء والسوائل بكميات كافية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة