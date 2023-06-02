ads

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس 2023 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس 2023 الترم الثاني

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس 2023  ، تنتظر الطلاب في محافظة كفر الشيخ بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية، حيث تلعب هذه المرحلة دورًا حاسمًا في تحديد مسارهم التعليمي ومستقبلهم، وبمجرد الإعلان عن النتائج، يبدأ الطلاب في التفكير بالمرحلة الثانوية والخطوات التالية لتحقيق أهدافهم التعليمية.

ونحن في هذا الصدد، نعلن بكل سرور نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، والتي ستمكن الطلاب من الاطلاع على درجاتهم ومعرفة نتائجهم في جميع المواد التي اختبروا فيها.

ونأمل أن تكون النتائج مرضية للجميع وأن تشكل هذه المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ وبجميع المحافظات الأخرى، الخطوة الأولى نحو تحقيق أحلام وطموحات الطلاب وتحقيق المستقبل الذي يتطلعون إليه.

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ

أعلن وكيل وزير التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ عن اكتمال عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وأنه تم الآن الانتقال إلى مرحلة الرصد ومراجعة الدرجات، وقد طلب الوكيل من المصححين تدقيق الأوراق أكثر من مرة للتأكد من عدم وجود أي أخطاء وضمان حقوق كل طالب.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان عدم وجود أي أخطاء في نتائج الامتحانات وضمان حقوق الطلاب، ويجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الأخبار الرسمية والموثوقة حول نتائج الشهادة الإعدادية، والاستعداد بشكل جيد للمرحلة التالية من حياتهم التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ

أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه تم ترتيب الإدارات التعليمية وفقًا لنسبة النجاح، وكان الترتيب على النحو التالي:

  1. إدارة التعليم ببيلا.
  2. إدارة التعليم بقلين.
  3. إدارة التعليم بسيدي غازي.
  4. إدارة التعليم بشرق كفر الشيخ.
  5. إدارة التعليم بدسوق.
  6. إدارة التعليم بغرب كفر الشيخ

طريقه حصول الطالب على الصف الثالث الاعدادي

  • يجب عليك عزيزي الطالب الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.
  • ومن ثم اختر من اعلي الشاشة الخدمات الالكترونيه.
  • حدد من الصف الذي سوف يظهر جانبا نتائج الامتحانات.
  • وبعدها اضغط على ايقونه نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • ثم انتظر سيتم تحويلك إلي صفحة نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ.
  • في خانة الاسم اكتب اسمك رباعي.
  • وفي خانه رقم الجلوس ادخل رقم الجلوس الخاص بك.
  • واخيرا اضغط على عرض النتيجة.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث سيتم اعتماد النتائج يوم السبت المقبل.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، أنه تابع بنفسه أعمال المراجعة النهائية، وأكد على أهمية رصد الدرجات والمراجعة النهائية لضمان حصول كل طالب على حقه، دون وقوع أخطاء في التصحيح أو ترك إجابات دون تقديرها.

وأوضح المحافظ أنه وجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بضرورة استكمال أعمال المراجعة النهائية بأسرع وقت ممكن، وذلك لاعتماد النتائج يوم السبت المقبل.
وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية محافظه كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجه الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ pdf نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023 موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 بالاسم ورقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجه تالته اعدادي محافظه كفر الشيخ رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ بالاسم فقط الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.. اعرف نتيجتك بـ الاسم فقط عبر بوابة الفجر (جميع المحافظات)

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني ظهرت حالا «الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ» (بوابة الفجر - مديرية التربية والتعليم - بوابة التعليم الأساسي)

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

عاجل - الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 (الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ) | مديرية التربية والتعليم - وزارة التربية والتعليم - بوابة التعليم الأساسي

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 الصف الثالث الاعدادي عبر بوابة الفجر

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 (الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ)

عاجل - ظهرت الآن نتيجة إعدادية كفر الشيخ الترم الثاني بـ الاسم فقط أو رقم الجلوس عبر بوابة الفجر - موقع مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ - بوابة كفر الشيخ الإلكترونية - موقع محافظة كفر الشيخ

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس