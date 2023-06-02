رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس 2023 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس 2023 ، تنتظر الطلاب في محافظة كفر الشيخ بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية، حيث تلعب هذه المرحلة دورًا حاسمًا في تحديد مسارهم التعليمي ومستقبلهم، وبمجرد الإعلان عن النتائج، يبدأ الطلاب في التفكير بالمرحلة الثانوية والخطوات التالية لتحقيق أهدافهم التعليمية.

ونحن في هذا الصدد، نعلن بكل سرور نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، والتي ستمكن الطلاب من الاطلاع على درجاتهم ومعرفة نتائجهم في جميع المواد التي اختبروا فيها.

ونأمل أن تكون النتائج مرضية للجميع وأن تشكل هذه المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ وبجميع المحافظات الأخرى، الخطوة الأولى نحو تحقيق أحلام وطموحات الطلاب وتحقيق المستقبل الذي يتطلعون إليه.

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ

أعلن وكيل وزير التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ عن اكتمال عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وأنه تم الآن الانتقال إلى مرحلة الرصد ومراجعة الدرجات، وقد طلب الوكيل من المصححين تدقيق الأوراق أكثر من مرة للتأكد من عدم وجود أي أخطاء وضمان حقوق كل طالب.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان عدم وجود أي أخطاء في نتائج الامتحانات وضمان حقوق الطلاب، ويجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الأخبار الرسمية والموثوقة حول نتائج الشهادة الإعدادية، والاستعداد بشكل جيد للمرحلة التالية من حياتهم التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ

أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه تم ترتيب الإدارات التعليمية وفقًا لنسبة النجاح، وكان الترتيب على النحو التالي:

إدارة التعليم ببيلا. إدارة التعليم بقلين. إدارة التعليم بسيدي غازي. إدارة التعليم بشرق كفر الشيخ. إدارة التعليم بدسوق. إدارة التعليم بغرب كفر الشيخ

طريقه حصول الطالب على الصف الثالث الاعدادي

يجب عليك عزيزي الطالب الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

بمحافظة كفر الشيخ. ومن ثم اختر من اعلي الشاشة الخدمات الالكترونيه.

حدد من الصف الذي سوف يظهر جانبا نتائج الامتحانات.

وبعدها اضغط على ايقونه نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثم انتظر سيتم تحويلك إلي صفحة نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ.

في خانة الاسم اكتب اسمك رباعي.

وفي خانه رقم الجلوس ادخل رقم الجلوس الخاص بك.

واخيرا اضغط على عرض النتيجة.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث سيتم اعتماد النتائج يوم السبت المقبل.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، أنه تابع بنفسه أعمال المراجعة النهائية، وأكد على أهمية رصد الدرجات والمراجعة النهائية لضمان حصول كل طالب على حقه، دون وقوع أخطاء في التصحيح أو ترك إجابات دون تقديرها.

وأوضح المحافظ أنه وجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بضرورة استكمال أعمال المراجعة النهائية بأسرع وقت ممكن، وذلك لاعتماد النتائج يوم السبت المقبل.