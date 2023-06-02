الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 عبر بوابة الفجر برقم الجلوس والاسم

يسرنا أن نعلن لجميع طلاب محافظة كفر الشيخ عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 بالدرجات. ويمكن لجميع الطلاب الآن الاطلاع على نتائجهم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة كفر الشيخ، باستخدام الاسم ورقم الجلوس الخاص بهم.

ونحن فخورون بالجهود التي بذلها جميع الطلاب خلال فترة العام الدراسي، حيث توقعنا أن ترتفع نسبة النجاح في نتائج الصف الثالث الإعدادي كفر الشيخ الترم الثاني إلى أكثر من 85%، وهذا بفضل التحصيل الدراسي المميز والجهود المبذولة من الطلاب والمعلمين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 بالدرجات

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ عن الانتهاء من عمليات التصحيح بأعلى درجات الدقة في جميع مراكز الكنترول بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وهي إدارة سيدي غازي التعليمية، وإدارة الحامول التعليمية، وإدارة مطوبس التعليمية، وإدارة بلطيم التعليمية، وإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وإدارة فوة التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وأعلنت المديرية أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة من قبل سيادة المحافظ، تقديرًا لجهود الطلاب وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق في مسيرتهم التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن إتاحة كشوفات نتائج الصف الثالث الإعدادي بالمدارس اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل، حيث يمكن للطلاب الحصول على كشوفاتهم للاطلاع على درجاتهم ونتائجهم.

وأكدت المحافظة أيضًا أن سيادة المحافظ سوف يقوم بالاتصال الهاتفي بالطلاب الأوائل في نتائج الاعداديه بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لتقديم التهاني لهم على إنجازاتهم المميزة. كما سيتم تنظيم حفل تكريم للطلاب الأوائل في ديوان محافظة كفر الشيخ، وذلك للاحتفال بنجاحهم وتشجيعهم على الاستمرار في تحقيق الإنجازات المتميزة في مسيرتهم التعليمية.

محافظة كفر الشيخ نتيجة 3 إعدادي

يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس:

يجب عليك عزيزي الطالب الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

بمحافظة كفر الشيخ. ومن ثم اختر من اعلي الشاشة الخدمات الالكترونيه.

حدد من الصف الذي سوف يظهر جانبا نتائج الامتحانات.

وبعدها اضغط على ايقونه نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثم انتظر سيتم تحويلك إلي صفحة نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ.

في خانة الاسم اكتب اسمك رباعي.

وفي خانه رقم الجلوس ادخل رقم الجلوس الخاص بك.

واخيرا اضغط على عرض النتيجة.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ، كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه كفر الشيخ، الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه كفر الشيخ، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ».