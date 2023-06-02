السعودية هيا فياض تشارك في افتتاح العرض الخاص لفيلم "رهبه"

الفجر الفني
العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم رهبة


في أجواء إحتفالية استقبلت إحدى دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، الفيلم المصري رهبه، بطولة النجم أحمد الفيشاوي، وحرص الأخير على حضور العرض الخاص بالفيلم في جدة والمدينة المنورة، وعدد أخر من مدن المملكة وحرصت الفنانة والمنتجة السعودية هيا فياض على حضور العروض الخاصة في ظل تعاونها المثمر مع المنتج أيمن يوسف وشركة جذور للإنتاج الفني المنتجة للعمل

وصرحت أن الفيلم يقدم كوميديا هادفة وسيلقى إستحسان الجمهور السعودي العاشق للفن المصري وتوقعت هيا فياض أن يتقدم الفيلم الإيرادات بين عدد من الأفلام الأخرى. 
تدور أحداث الفيلم حول مجرم يدعى «سيد رهبه»، يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب، ليصبح خائفا من الجميع.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيا فياض فيلم «مهمة مش مهمة» والذي تشارك في بطولته مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن من مصر والسعودية وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي.

العرض الخاص لفيلم رهبة لمملكة العربية السعودية المنتج أيمن يوسف
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