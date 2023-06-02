الجيش العراقي يعلن مقتل عناصر إرهابية من داعش في ضربة جوية

أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، القضاء على مجموعة من إرهابيي تنظيم "داعش" المحظوريين في روسيا ودول أخرى ‏في ضربة جوية في محافظة ديالى شرقي العراق.

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وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن الضربة الجوية تم تنفيذها بالاستعانة بمقاتلات "إف-16"، في حمرين ضمن عمليات ديالى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

ولفتت إلى أن الضربة الجوية "أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، وتدمير أوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد الشهر الماضي، أن بلاده بعدما تمكنت من دحر عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، باتت قادرة على الانتصار في ميدان الإعمار.

وأضاف السوداني أن "العراقيين تمكنوا من دحر عصابات داعش

الإرهابية والانتصار عليها، وهي أعتى زمرة همجية، وهم اليوم قادرون على الانتصار في ميدان الإعمار والبناء".

يذكر أنه فى عام 2017، أعلنت العراق عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.