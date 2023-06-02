عاجل - ناقد رياضي يهاجم قدامى الزمالك لهذا السبب (فيديو)

وجه الناقد الرياضي عصام شلتوت، رسالة إلى لاعبي الزمالك القدامى، لافتا إلى أنه يجب عليهم أن يقدموا روشتة إنقاذ للنادي الذي يرقد مريضا في ظل الظروف التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة، وتقديمها للإدارة.

وأضاف عصام شلتوت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لاعبي الزمالك القدامى عليهم مسئولية كبيرة، فبدلا من الحديث في الهواتف عن مشاكل النادي عليهم التوجه إلى مقر النادي والجلوس وسط الأعضاء، والبحث عن حلول للخروج من الأزمة، وهي في النهاية هي عثرات الكبار.

وأوضح عصام شلتوت، أن لاعبي الزمالك القدامى مش ضيوف وعليهم تقديم معروض للإدارة، "ويتجمعوا في حديقة النادي كل يوم بعد شغلهم"، لافتا إلى أن الفارس يحتاج إلى وقفة مصارحة.