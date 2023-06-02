نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش وتصبح خامس لاعبة في وادى دجلة تفوز باللقب

توجت نوران جوهر، لاعبة أندية وادى دجلة، بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش، للمرة الأولى خلال مسيرتها باللعبة، لتعود مرة ثانية لصدارة التصنيف العالمي للإسكواش، وتصبح خامس لاعبة في صفوف "وادى دجلة" تحقق هذا اللقب، بعد كريم درويش، وعلي فرج، ورنيم الوليلي، وهانيا الحمامي.

فازت نوران جوهر، ببطولة الجونة الدولية للإسكواش-وهي إحدى البطولات البلاتينية- عقب انتصارها في المباراة النهائية على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-7) (11-9)، في مباراة استغرقت 58دقيقة، ليواصل أبطال وادى دجلة السيطرة على منصات التتويج في المنافسات المحلية والدولية.

أعربت نوران جوهر، عن سعادتها بتحقيق لقب بطولة الجونة الدولية لأول مرة في مشوارها بلعبة الإسكواش، وبذلك تكون نجحت في الفوز بكبرى البطولات المحلية والدولية، كما أن الفوز بهذا اللقب يضمن لها العودة لصدارة التصنيف العالمي يوم الإثنين المقبل، مشيدة بجهود إدارة أندية وادى دجلة لدعم اللاعبين لتحقيق الانتصارات وتحفيزهم على تحطيم الأرقام القياسية.