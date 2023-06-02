نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش وتصبح خامس لاعبة في وادى دجلة تفوز باللقب

الفجر الرياضي
نورهان جوهر
نورهان جوهر

توجت نوران جوهر، لاعبة أندية وادى دجلة، بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش، للمرة الأولى خلال مسيرتها باللعبة، لتعود مرة ثانية لصدارة التصنيف العالمي للإسكواش، وتصبح خامس لاعبة في صفوف "وادى دجلة" تحقق هذا اللقب، بعد كريم درويش، وعلي فرج، ورنيم الوليلي، وهانيا الحمامي.

فازت نوران جوهر، ببطولة الجونة الدولية للإسكواش-وهي إحدى البطولات البلاتينية- عقب انتصارها في المباراة النهائية على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-7) (11-9)، في مباراة استغرقت 58دقيقة، ليواصل أبطال وادى دجلة السيطرة على منصات التتويج في المنافسات المحلية والدولية.

أعربت نوران جوهر، عن سعادتها بتحقيق لقب بطولة الجونة الدولية لأول مرة في مشوارها بلعبة الإسكواش، وبذلك تكون نجحت في الفوز بكبرى البطولات المحلية والدولية، كما أن الفوز بهذا اللقب يضمن لها العودة لصدارة التصنيف العالمي يوم الإثنين المقبل، مشيدة بجهود إدارة أندية وادى دجلة لدعم اللاعبين لتحقيق الانتصارات وتحفيزهم على تحطيم الأرقام القياسية.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.. اعرف نتيجتك بـ الاسم فقط عبر بوابة الفجر (جميع المحافظات)

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني ظهرت حالا «الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ» (بوابة الفجر - مديرية التربية والتعليم - بوابة التعليم الأساسي)

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

عاجل - الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 (الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ) | مديرية التربية والتعليم - وزارة التربية والتعليم - بوابة التعليم الأساسي

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر .. بالاسم ورقم الجلوس

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 (الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ)

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 الصف الثالث الاعدادي عبر بوابة الفجر

عاجل - ظهرت الآن نتيجة إعدادية كفر الشيخ الترم الثاني بـ الاسم فقط أو رقم الجلوس عبر بوابة الفجر - موقع مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ - بوابة كفر الشيخ الإلكترونية - موقع محافظة كفر الشيخ