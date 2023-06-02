الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 (رابط مباشر) بالأسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023.. أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 بمحافظة كفر الشيخ، وأشار المحافظ إلى أنه تابع بنفسه أعمال المراجعة النهائية لضمان حصول كل طالب على حقه، وذلك من خلال رصد الدرجات والمراجعة النهائية للإجابات، وذلك لتجنب وقوع أخطاء في عملية التصحيح أو ترك إجابات دون تقديرها.

ويسعى المحافظ إلى ضمان حصول جميع الطلاب على نتائجهم بشكل عادل ودقيق، وذلك من خلال ضمان عملية التصحيح بشكل صحيح ودقيق، والتأكد من عدم وقوع أي أخطاء في رصد الدرجات.

هل ظهرت نتيجه الاعداديه محافظه كفر الشيخ؟

وجّه نورالدين بسرعة الانتهاء من عملية المراجعة النهائية لنتائج الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، وذلك مساء اليوم الجمعة، حتى يتسنى اعتماد النتائج يوم السبت.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023

وفي السطور التالية، توضح «بوابة الفجر» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023. وأكد المحافظ أنه سيتم اعتماد النتائج يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن تابع عن كثب أعمال المراجعة النهائية للتأكد من دقة النتائج وتجنب أي أخطاء في عملية التصحيح.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالسرعة في الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية خلال اليومين المقبلين، وذلك لضمان الاعتماد السريع للنتائج وإعلانها في الموعد المحدد.

وزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

يجب عليك عزيزي الطالب الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

بمحافظة كفر الشيخ. ومن ثم اختر من اعلي الشاشة الخدمات الالكترونيه.

حدد من الصف الذي سوف يظهر جانبا نتائج الامتحانات.

وبعدها اضغط على ايقونه نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثم انتظر سيتم تحويلك إلي صفحة نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ.

في خانة الاسم اكتب اسمك رباعي.

وفي خانه رقم الجلوس ادخل رقم الجلوس الخاص بك.

واخيرا اضغط على عرض النتيجة.

تُعَدُّ امتحانات الشهادة الإعدادية امتحاناتٍ محلية تُعقَدُ على مستوى كل محافظة، وتُشكِّلُ كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. وتمتاز هذه الامتحانات بأنها تُعقَدُ بصورةٍ منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتتولى المديريات التعليمية وضع الأسئلة والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سيُحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليس درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحانًا للترم الثاني وما يحصلون عليه من درجات تُضَافُ إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرةً إلى أن هناك استراتيجيةً مهمةً في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكلٍ فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجاتٍ مرتفعة أو منخفضة.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ، كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه كفر الشيخ، الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه كفر الشيخ، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ».