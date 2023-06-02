‘‘ الآن ‘‘ رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ عبر بوابة الفجر .. برقم الجلوس والاسم

تنتظر العديد من أولياء الأمور والطلاب في محافظة كفر الشيخ بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023. من المتوقع أن يعتمد المحافظ اللواء جمال نور الدين النتائج خلال الأسبوع المقبل، وذلك ليتسنى للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج ومعرفة تقييم أداء الطلاب.

ويشعر العديد من الطلاب بالترقب والحماس لمعرفة نتائجهم، حيث تم اعتماد النتائج في معظم المحافظات وتم الإعلان عن الطلاب الأوائل في تلك المناطق، ونأمل أن تكون النتائج إيجابية وتلبي تطلعات الطلاب وأولياء الأمور في محافظة كفر الشيخ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ

إذا كنت ترغب في معرفة نتيجة شهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة كفر الشيخ، يمكن الحصول عليها من خلال الرابط الذي يعلنه مديرية التربية والتعليم في المحافظة في وقت إعلان النتيجة. يجدر الإشارة إلى أن الدرجة النهائية يتم حسابها على أساس 280 درجة، حيث تتكون من 5 مواد تضاف إلى المجموع.

مادة اللغة العربية تكون الدرجة النهائية من 80 درجة، بينما درجة النجاح من 40 درجة.

في حين أن الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية تكون من 60 درجة، ولكن درجة النجاح تكون من 30 درجة.

بينما مادة الدراسات الاجتماعية تكون الدرجة النهائية من 40 درجة، أما درجة النجاح تكون من 20 درجة

والدرجة النهائية في مادة الرياضيات تكون من 60 درجة، على أن تكون الدرجة الصغرى من 30 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالدرجات

إذا كنت ترغب في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالدرجات في محافظة كفر الشيخ، فيجب عليك معرفة أن درجة الفصل الدراسي الأول تضاف إلى درجة الفصل الدراسي الثاني للحصول على المجموع الكلي للطالب، وحتى يتمكن الطالب من الانتقال من مرحلة التعليم الأساسي إلى مرحلة الثانوي، يجب أن يحصل على مجموع يزيد عن 50% في جميع المواد.

ويمكن للطلاب الحصول على درجاتهم من خلال الذهاب إلى مدرستهم أو الاطلاع عليها عبر منصات التعليم الإلكتروني التي تم توفيرها من قبل وزارة التربية والتعليم. ويجب على الطلاب مراجعة مدرستهم في حال وجود أي استفسارات أو شكوك حول نتائجهم.

تنسيق الثانوية العامة ربما لا يقل عن 230 درجة في محافظة كفر الشيخ.

يجب أن يحصل الطالب على الحد الأدنى في كل مادة بحيث يستطيع العبور من هذه السنة بأمان

كما يجب العلم أن في حالة رسوب الطالب، فإنه يدخل امتحانات الدور الثاني.

هناك مدارس خاصة ثانوي عام تقبل من مجموع 140 درجة، أي أن الطالب حاصل على 50% في الشهادة الإعدادية.

درجة النجاح في كل مادة تكون من 50%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالاسم

إذا كنت ترغب في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم في محافظة كفر الشيخ، فيمكنك الحصول عليها من خلال زيارة المدرسة التي يدرس بها الطالب. وفي هذه الحالة، سيتم تزويدك بنتيجة الطالب بالاسم دون دفع أي رسوم.

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج أيضًا عبر منصات التعليم الإلكتروني التي تم توفيرها من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك بإدخال رقم الجلوس وبعض المعلومات الأخرى.

لن يحصل الطالب على نتيجة الصف الثالث الإعدادي إذا كان لم يسدد قيمة المصروفات.

موعد تقديم في المدارس الثانوي العام، سيكون بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة أي بعد 12 يوليو المقبل.

إذا كان الطالب يرغب في الانتقال إلى مدرسة خارج النطاق الجغرافي.. فهذا يتطلب أن يحصل الطالب على مجموع لا يقل عن 98%.

على الطالب الذي ينوي الذهاب إلى مدرسة خارج النطاق الجغرافي.. فهذا يتطلب منه عمل بيان نجاح من خلال الإدارة التعليمية، على أن يكون مختوم بختم النسر.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الترم التاني كفر الشيخ

والآن سوف نقدم لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الترم التاني كفر الشيخ، فهو يكون من خلال اتباع الخطوات التالية: