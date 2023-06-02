نمو طفيف في عقود الأرز الآجلة عند ختام التعاملات الأسبوعي

نمت أسعار عقود الأرز الآجلة، عند تسوية تعاملات آخر جلسات الأسبوع، اليوم الجمعة، في بورصة شيكاغو للحبوب.

وبلغ أعلى سعرًا وصل إليه الأرز في العقود الآجلة تسليم يوليو المقبل عند 17.78 دولارًا للقنطار.

عقود الأرز الآجلة

بختام الجلسة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز تسليم يوليو المقبل بمقدار 0.21 دولار، لتسجل 17.69 دولارًا للقنطار.

على نفس المنوال، قفزت عقود تسليم سبتمبر بنحو 0.25 دولار، ليرتفع العقد الآجل إلى 15.035 دولارًا للقنطار، عند ختام تعاملات اليوم.