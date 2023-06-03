"الفجر الفني" ينشر صور من غناء بسمة بوسيل في حفل زفاف ميرنا نور الدين

حرصت الفنانة بسمة بوسيل، علي تقديم أغنية وقامت بالغناء في حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين وكابتن الجيم عمر عطية وسط تفاعل من الحضور.

وتواجد "الفجر الفني" برفقة بسمة بوسيل في حفل الزفاف واستقبلها نجوم الفن بفرحة وحرصوا علي التصفيق لها وخاصة أنها ابدعت في تقديم الأغنية.

وتواجد عدد آخر وكبير منهم محمد ثروت وزوجته مني وايضا الفنان أحمد زاهر ولقاء سويدان وعلي ربيع وعدد كبير من الفنانين.

ويُعرض لميرنا نور الدين في السينما فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وشاركت ميرنا نور الدين في رمضان من خلال مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.