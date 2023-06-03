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سعر الدولار اليوم السبت 3-6-2023 (آخر تحديث) وسعر السوق السوداء

الآن.. سعر الدولار اليوم السبت 3-6-2023 (آخر تحديث) وسعر السوق السوداء

الاقتصاد
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم السبت 3-6-2023

سعر الدولار اليوم السبت 3-6-2023 (آخر تحديث) وسعر السوق السوداء، تم استقرار سعر الدولار اليوم السبت بداية اليوم أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر، وتبقى أسعار الصرف ثابتة في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB تسجل الأسعار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية تسجل الأسعار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، ويبلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع. ويقدم "الفجر" خدمة نشر أسعار العملات في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفي، مع تحديث فوري للأسعار في حال تغيرت.

سعر الدولار اليوم السبت 3-6-2023

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

 

 

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

 

 

 

 

30.85 للشراء

 

 

 

 

30.95 للبيع

 

 

 

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

 

 

 

 

30.85 للشراء

 

 

 

 

30.95 للبيع

 

 

 

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

 

 

 

 

30.75 للشراء

 

 

 

 

30.85 للبيع

 

 

سعر الدولار اليوم مصر البنك المركزي

 

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

 

 

 

 

30.84 للشراء

 

 

 

 

30.95 للبيع

 

 

 

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

 

 

 

 

30.9 للشراء

 

 

 

 

30.95 للبيع

 

 

 

 

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

 

 

 

 

30.85 للشراء

 

 

 

 

30.95 للبيع

 

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر

 

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

 

 

 

 

30.85 للشراء

 

 

 

 

30.95 للبيع

 

 

 

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

 

 

 

 

30.85 للشراء

 

 

 

 

30.95 للبيع

 

 

 

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر

 

 

 

 

30.75 للشراء

 

 

 

 

30.85 للبيع

 

 

 

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في المصرف المتحد
 

 

 

 

30.85 للشراء

 

 

 

 

30.95 للبيع

 

 

 

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

 

 

 

 

30.88 للشراء

 

 

 

 

30.95 للبيع

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء بين 40 جنيها و40.5 جنيه للدولار الواحد بداية من الأسبوع الجاري، مقارنة بسعر 34 إلى 36 جنيها في تعاملات الأسبوع السابق له، حسب مصدرين بشركات صرافة مراقبين للسوق

إن عودة سعر الدولار للارتفاع مرة أخرى يرجع إلى نقص المعروض المتاح من العملة في السوق الموازية نفسها، وعدم قدرة البنوك والصرافات على تدبير النقد الأجنبي للعملاء بشكل كافٍ وسريع.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك بين 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع خلال تعاملات نهاية عمل البنوك، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتواجه البنوك والصرافات أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ الربع الأول من العام الماضي 2022 بعدما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار من مصر وتم تمويلها من البنوك والبنك المركزي.

وتولدت عن هذه الأزمة توابع أخرى منها عودة قوائم انتظار تمويل الاستيراد في البنوك، وبطء خروج البضائع من الموانئ بسبب استمرار نقص المعروض من العملة الأجنبية.

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