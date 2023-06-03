رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ برقم الجلوس 2023 عبر بوابة الفجر

رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ برقم الجلوس 2023 عبر بوابة الفجر

من المقرر أن يعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ محافظة كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي عن النتيجة، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإنجاز عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بأسرع وقت ممكن.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

يُمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بمحافظة كفر الشيخ عن طريق رقم الجلوس في نهاية العام، وذلك عبر الرابط التالي في هذا المقال.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ محافظة كفر الشيخ، يوم الخميس الماضي، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، سيتم الإعلان عنها يوم السبت المقبل.

وأفاد المحافظ بأنه قد تابع يوم الخميس الماضي، أعمال المراجعات النهائية بشكل دقيق، ووجه بضرورة رصد الدرجات والمراجعة النهائية لكل طالب بدقة عالية، حتى يتم تقييم أداء الطلاب بشكل صحيح وتحقيق العدالة في التقييم.

وأشار المحافظ إلى أنه قد وجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية، لإعتمادها، والإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل.

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن النتيجة الرسمية، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في حياتهم الدراسية والعملية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ (الترم الأول)

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح بلغت 87.41%. كما تم اعتماد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات التنفيذية، بينهم نائب المحافظ عمرو البشبيشي، ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، ووكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الدكتور علاء جودة، إضافة إلى رئيس غرفة النظام والمراقبة جلال بازينة، ووكيل لجنة النظام والمراقبة صلاح حسنين، ومدير غرفة العمليات هاني حمدان.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بلغ 63،281 طالبًا وطالبة، وتغيب 196 طالبًا منهم، وحضر الامتحانات 63،085 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 55،140 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 87.41%.

وتوجه اللواء جمال نور الدين بالتهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين، داعيًا إياهم للمزيد من الجهد في الفصل الدراسي الثاني والمراحل التعليمية المقبلة، لتحقيق نتائج أفضل ومستويات تفوق أعلى، وللارتقاء بوطنهم للمزيد من التقدم والنجاح في المستقبل.

موعد تقديم التظلمات من نتيجة الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ

وتبدأ مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ في تلقي التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ لمدة ١٥ يوم طبقا للقرارات وزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

يجب عليك عزيزي الطالب الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

بمحافظة كفر الشيخ. ومن ثم اختر من اعلي الشاشة الخدمات الالكترونيه.

حدد من الصف الذي سوف يظهر جانبا نتائج الامتحانات.

وبعدها اضغط على ايقونه نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثم انتظر سيتم تحويلك إلي صفحة نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ.

في خانة الاسم اكتب اسمك رباعي.

وفي خانه رقم الجلوس ادخل رقم الجلوس الخاص بك.

واخيرا اضغط على عرض النتيجة.

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