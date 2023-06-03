الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف الترم الثاني 2023 «بالاسم ورقم الجلوس»

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2023، تستعد محافظة بني سويف لإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي 2023 بشكل رسمي، وذلك للكشف نسب النجاح في المحافظة واسماء الطلاب الأوائل، ويعمل سيادة محافظ بني سويف على اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف ورفعها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على الدرجات فور إعتماد النتيجة، بمجرد إدخال الاسم ورقم الجلوس فقط، دون الحاجة إلى الانتظار لتوزيع كشوفات النتائج في المدارس.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تيسير عملية الاطلاع على النتيجة وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الشهادة الإعدادية بني سويف 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2023

شهدت امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف للترم الثاني حضور أكثر من 68،000 طالب في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وأفاد الطلاب بأن الامتحانات كانت مباشرة ومناسبة لمستواهم المتوسط. ومن المتوقع أن تسجل نسبة نجاح نتائج الإعدادية بني سويف الترم الثاني نسبة 87%، يجدر الإشارة إلى أن جميع اللجان التزمت بتعليمات وزارة التربية والتعليم ومحافظة بني سويف، مثل تعقيم اللجان وتنظيفها، وفتح اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق فقط، وتوزيع أوراق الامتحانات في الوقت المحدد، وعدم اصطحاب الموبايل خلال الامتحان، سواء للطلاب أو المراقبين، وذلك بجهود جميع القائمين على إشراف امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف.

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة في محافظة بني سويف بعد مرور أسبوع على إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، حيث سيتمكن الطلاب من التقديم في المدرسة التي يرغبون الالتحاق بها.

وتشير التوقعات إلى أن نسبة النجاح في نتائج الشهادة الإعدادية بني سويف 2023 قد ترتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات تنسيق القبول بالثانوية العامة في المحافظة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 240 درجة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الطلاب لتحقيق أفضل النتائج الدراسية والالتحاق بالمدارس التي يطمحون إليها، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.

البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف نتائج الاعداديه www.benisuef.gov.eg

يمكن الحصول على درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف من خلال الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف.

اختيار نتائج الامتحانات.

حدد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

كتابة رقم الجلوس.

ادخل الاسم الرباعي.

انقر على زر عرض النتيجة.

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