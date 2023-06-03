ظهرت الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم والرقم القومي

يتابع موقع "بوابة الفجر" آخر تطورات نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية لعام 2023، ومن بين الأخبار المهمة التي يتم متابعتها هي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية الترم الثاني، ونسبة النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني، وكذلك تفاصيل توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية لعام 2023.

ويهدف ذلك إلى توفير المعلومات الهامة للطلاب وأولياء الأمور، وتسهيل عملية الاطلاع على النتائج وتحديد مصير الطلاب في المرحلة الدراسية القادمة، نأمل أن تتوفر النتائج بأسرع وقت ممكن، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية الترم الثاني

ذكرت مصادر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن عمليات تصحيح وتقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني ما زالت مستمرة، ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية نهاية الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للمواد الدراسية، وجمع درجات الترم الأول والثاني، ومراجعة الأوراق.

ستتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية على الفور بمجرد إعتمادها، وسيتم نشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بمحافظة الشرقية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، وكذلك سيتم تسليم النتائج لكل مدرسة فور إعلانها.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

خطوات تقديم التظلم على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

يقوم ولى أمر الطالب بعمل تظلم بداية من اليوم الثانى من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، ولمدة 15 يوما، ويقدم ولى الأمر طلب التظلم في المدرسة والإدارة التعليمية.

يقوم ولي الأمر بسداد الرسوم المقررة للتظلم على كل مادة يرغب في التظلم فيها، وهي 40 جنيهًا عن المادة الواحدة لدى المسؤول المالى بالمدرسة.

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنــــــا .

. النقر على عبارة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني.

إدخال رقم جلوس الطالب.

قد يطلب كتابة اسم الطالب كاملًا أو المدرسة التابعة لها.

الضغط على إيقونة عرض النتيجة.

يرفق ولي أمر الطالب بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

ويتم فحص التظلم بعد تقديم الطلب للتأكد من عدم وجود أجزاء من الإجابة غير مقدره، أو الخطأ في جمع الجزئيات بالدرجات بكل سؤال على حدة من الداخل ومطابقتها للدرجات النهائية على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، والتأكد من احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها، أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، كما يتم التأكد من إضافة الدرجة الأعلى للطالب بامتحانات أعمال السنة إلى مجموع درجاته بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه الشرقية، الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه الشرقية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية».