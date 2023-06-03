الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023 الشهادة الإعدادية الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023، ينتظر نحو 140 ألف طالب وطالبة بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، حيث يمكنهم الاطلاع على النتيجة بإدخال الاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg.

ومن المعروف أن النتيجة هي المؤشر الحاسم لمستوى الطلاب الدراسي في العام الدراسي، ومن المتوقع أن تحتل الطالبات مكانة متقدمة في قائمة الطلاب الأوائل لنتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية، بالمقارنة مع الطلاب الذكور.

ويشير التوقعات إلى أن مديرية شرق الزقازيق سوف تحقق أعلى نسبة في نتائج الاعدادية بالشرقية، وهذا يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمدارس في المنطقة.

نتيجة الاعدادية الشرقية sharkia.gov.eg البوابة الإلكترونية

تسود حالة من الجدل والقلق بين طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، حيث لم يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بعد، بعدما تم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي في عشر محافظات أخرى بالبلاد، وأوضحت مصادر في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية فيها يقترب من 140 ألف طالب، مما استدعى زيادة مدة الكنترول لضمان الدقة في التصحيح. ومع ذلك، قدمت محافظة الشرقية تأكيدات للطلاب بأنه سيتم الإعلان عن نتائجهم خلال هذا الأسبوع، لتخفف من قلقهم وتطمئنهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية اليوم السابع

هذا وقد أعلنت محافظة الشرقية أنها تابعت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالشرقية سير امتحانات نتائج الصف الثالث الإعدادي فى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وهم:

إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

إدارة غرب الزقازيق بالشرقية.

إدارة العاشر من رمضان التعليمية.

إدارة بلبيس التعليمية الشرقية.

إدارة كفر صقر التعليمية.

إدارة أبو حماد التعليمية.

إدارة منيا القمح التعليمية.

إدارة مشتول التعليمية محافظة الشرقية.

إدارة الصالحية التعليمية.

إدارة الابراهيمية التعليمية.

إدارة أبو كبير الشرقية

إدارة فاقوس التعليمية.

إدارة اولاد صقر التعليمية.

إدارة القرين بالشرقية.

إدارة ديرب نجم التعليمية.

إدارة صان حجر التعليمية.

منشأه ابو عمر التعليمية.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية الصف الثالث الإعدادي

ويبحث الطلاب عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور التالية:

يتوجب عليك عزيزي الطالب بالدخول إلى موقع البوابه الالكترونيه لمحافظه الشرقيه.

ومن ثم اختر نتيجة الشهادة الإعدادية.

اكتب رقم جلوسك.

سجل اسمك رباعي.

انقر على زر عرض النتيجة.

شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية حادث محزن، حيث توفى المراقب شحاتة حسن إبراهيم شحاتة مشرف نشاط ومنتدب لأعمال الملاحظة في امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أم الأبطال الإعدادية بنات، بعدما سقط مشغيًا عليه في أحد لجان المدرسة والتقط انفاسه الأخيرة في المدارسة، وتم نقله جثمانه إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لمحاولة إسعافه ولكنه قد توفي.

وقد نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المراقب المتوفي داعًيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة وتلبية احتياجات أسرته.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه الشرقية، الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه الشرقية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية».