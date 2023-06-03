مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر [يلا شوت]

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر 3/6 نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي [يلا شوت] Manchester City vs. Manchester ، يستضيف استاد ويمبلي في لندن العاصمة الإنجليزية الحدث الرياضي الكبير لنهاية الموسم الإنجليزي الحالي، حيث يتنافس نادي مانشستر سيتي مع جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد لعام 2023.

بدأ الفريقان المشوار من الدور الثالث، وتميز السيتي بأداء قوي حيث تغلب على نادي تشيلسي بأربعة أهداف لواحد، وفاز على آرسنال في الدور الرابع بهدفٍ نظيف. وتمكن الفريق بعد ذلك من التغلب على بريستول سيتي وبيرنلي وشيفيلد يونايتد على التوالي، ليبلغ النهائي الذي يتطلع فيه للفوز باللقب.

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ستكون المواجهة اليوم بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من أجل الفوز باللقب الثاني هذا الموسم، حيث فاز السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز مانشستر يونايتد بلقب دوري المحترفين، ويتوقع أن يكون اللقاء قويًا خاصةً بعد أن قد يحقق مانشستر سيتي الثلاثية إذا فاز في نهائي دوري أبطال أوروبا المقبل.

يأمل فريق مانشستر سيتي في تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه، وعلى الرغم من الأنباء التي تفيد بغياب نجوم الفريق كيفين دي بروين وجاك غريليش بسبب الإصابة، إلا أن المدرب الرائع بيب جوارديولا لديه خيارات عديدة، يمكنه الاعتماد على ألفاريز ورياض محرز وفيل فودين وغيرهم من النجوم لتحقيق الفوز، وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم سيواجهون المدفعية النرويجية الخطيرة مع هالاند في صفوف الفريق المنافس، مما يجعل المباراة أكثر إثارة وتحديًا.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يلا شوت

انهى فريق مانشستر يونايتد مسيرته في الدوري المحلي هذا الموسم بنتائج إيجابية، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية، وبذلك أرسل رسالة قوية لجاره بأنه لا يزال عازمًا على تحقيق الانتصارات والفوز بلقب كأس الاتحاد للمرة التاسعة في تاريخه. ومن المؤكد أن غياب الفرنسي أنتوني مارسيال بسبب الإصابة سوف يكون خسارة للفريق، لذلك يطالب المدرب تين هاج المخضرم بإيجاد بديل مناسب في أسرع وقت ممكن لتغطية هذه الثغرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ومان يونايتد بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023

تُنقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي فقط وحصريًا عبر شاشة "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium".



الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN Sports HD 1 Premium على سهيل سات

التردد : 11547.

: 11547. الاستقطاب : عامودي.

: عامودي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 2/3.

تشكيلة مباراة مانشستر يونايتد ومان سيتي اليوم السبت 3/6/2023 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

— تشكيل مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

في خط الدفاع: وات بيساكا - فاران - ليندلوف - لوك شو.

في خط الوسط: كاسيميرو - إريكسن.

في خط الهجوم: سانشو - فرنانديز - جاراناتشو - راشفورد.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل الإسباني بيب جوارديولا، مدرب الفريق السماوي، المباراة بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: ووكر - دياز - آكي.

في خط الوسط: ستونز - رودري.

في خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا - كيفين دي بروين - جوندوجان - جريليش

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند.