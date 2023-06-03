( ظهرت الآن ) نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر رسميا

( ظهرت الآن ) نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ.. اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح 83.31% ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة كفر الشيخ عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، ويأمل الجميع في الحصول على النتيجة بأسرع وقت ممكن، خاصة بعد ظهور النتائج في بعض المحافظات الأخرى.

ويسعى الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس، وذلك لمعرفة مدى تفوق الطلاب وتحقيقهم للأهداف الدراسية التي حددتها المناهج الدراسية، ونأمل أن تكون النتيجة عادلة وتعكس جهود الطلاب وتحقق مستوياتهم الدراسية بشكل دقيق وعادل، ونتمنى للطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ 2023:

يتاح للطلاب وأولياء الأمور في محافظة كفر الشيخ الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 عبر منصة امتحانات مصر، تقدم المنصة خدمات تعليمية وتوفر معلومات هامة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بما في ذلك نتائج الامتحانات.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى المنصة والاستعلام عن النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس المخصص لكل طالب، وتأمل الجهات المعنية في أن تكون النتيجة عادلة وتعكس جهود الطلاب وتحقق مستوياتهم الدراسية بشكل دقيق وعادل، وتتمنى للطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ:

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ عبر منصة امتحانات مصر المخصصة لتقديم خدمات التعليم وتوفير المعلومات الهامة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023:

يتاح الآن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة كفر الشيخ الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023، من خلال بوابة الفجر الإلكترونية التي توفر رابطًا للاستعلام عن النتيجة بالإضافة إلى كل ما يخص نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع إدارات كفر الشيخ التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ محافظة كفر الشيخ، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في الدقائق القادمة، وأشار إلى أنه تابع عن كثب أعمال المراجعات النهائية، لضمان أن يتم منح كل طالب حقه، دون الوقوع في أخطاء التصحيح أو ترك إجابة دون تقديرها.

ويأتي هذا الإعلان بناءً على استفسارات عدة تلقاها اللواء جمال نور الدين من الأهالي بشأن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث تابع عمليات المراجعة بدقة للتأكد من الدقة والعدالة في تقييم الطلاب، وسيتم الإعلان عن أسماء الأوائل في وقت لاحق.

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