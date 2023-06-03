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عاجل.. أردوغان يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لولاية رئاسية جديدة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أدى رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام البرلمان؛ ليبدأ رسميا ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي.

وبث التلفزيون التركي الرسمي، مراسم تسلم مضبطة الرئاسة وأداء اليمين الدستورية، على أن تقام مساء اليوم السبت، مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد في القصر الرئاسي؛ مما يخول له الإعلان عن تشكيل الحكومة.

وجاء في نص قسم اليمين: "أقسم بالحفاظ على استقلالية الدولة، وسيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، والحفاظ على إرادة الشعب وفق الديمقراطية، ومراعاة حقوق الإنسان، والحرية، وعدم التنازل عن هذه الحقوق، ورفع شأن وشرف دولتنا، وممارسة وظيفتي رئيسا بكل حيادية".

وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم "بدء المهام".

ولدى وصوله إلى البوابة الأولى في المجمع، سينضم إلى موكب الرئيس وحدة فرسان المراسم، ومن ثم سيتم إطلاق 101 قذيفة مدفعية، كما سيتم في الوقت نفسه إطلاق 101 قذيفة مدفعية في مقرات القوات البرية والجوية والبحرية.

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.

ويشارك قرابة 78 مسؤولا دوليا، خلال حفل تنصيب أردوغان، والذي سيقام في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، خلال ساعات المساء.

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