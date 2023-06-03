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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

بث مباشر
بوابة الفجر

 يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب ويمبلي الشهير في لندن، حيث سيقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين الجارين التقليديين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وتأهل يونايتد إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على برايتون بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، فيما حقق سيتي فوزًا سهلًا على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة ليضيف الكأس إلى خزائنه، ويكون هذا اللقب الثاني للفريق هذا الموسم، والأمل يتجه لتحقيق الثلاثية في حال فوز الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر.

أما يونايتد، فقد حقق الفريق لقب كأس كاراباو المحلية بعد التفوق على نيوكاسل، ونجح في إنهاء الموسم في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أهله للعودة إلى دوري الأبطال للموسم القادم.

ومن المتوقع أن يشهد هذا النهائي المرتقب مباراة شرسة ومثيرة بين الفريقين التقليديين، وسط حضور جماهيري محدود بسبب الإجراءات الصحية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023؟

يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فقط وحصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس".

ستنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium" باللغة العربية، ويمكن متابعتها بالتغطية الإنجليزية عبر قناة "beIN Sports HD 1 English".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

  • beIN Sports HD 1 Premium
  • beIN Sports HD 1 English

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سيتي ويونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023؟

هناك وسيلتان مدفوعتان لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ويونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد  | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد  | اضغط هنـــــا

الوسيلة الأولى ستكون الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، تطبيق "تود" والأخرى هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مساء السبت الموافق 3 يونيو 2023، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.
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