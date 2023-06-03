عاجل
الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (مديرية التربية والتعليم - وزارة التربية والتعليم - بوابة التعليم الأساسي) الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ) مباشر الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر «الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ» (موقع وزارة التربية والتعليم) الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر «الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ» (موقع وزارة التربية والتعليم) الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس رسميا عبر بوابة الفجر (موقع محافظة كفر الشيخ - مديرية التربية والتعليم - وزارة التعليم - بوابة التعليم الأساسي)

فرنسا تدعو إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشفت وسائل إعلام لبنانية، بأن وزارة الخارجية الفرنسية دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس، رامي عدوان؛ لتسهيل التحقيق الذي يطاله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنف متعمدة.

وبحسب صحيفة "ليبنانون ديبايت"، فقد "طالبت وزارة الخارجية الفرنسية نظيرتها اللبنانية برفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس، رامي عدوان، لتسهيل التحقيق الذي يطاله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة بحق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في العاصمة الفرنسية".

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الجمعة، في تعليق لوكالة "فرانس برس" إلى أنه "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أنه من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".
وأوضحت "فرانس برس"، يوم الجمعة، أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقًا، بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة، يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكاوى تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة.
يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى أمس الجمعة، في حديثٍ لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.

الخارجية الفرنسية الدبلوماسية وزارة الخارجية اللبنانية إغتصاب الحصانة وسائل إعلام لبنانية السلطات الفرنسية العاصمة الفرنسية رفع الحصانة القضاء الفرنسي وزارة الخارجية الفرنسية السفير اللبناني السلطات اللبنانية ارتكاب جريمة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر «الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ» (موقع وزارة التربية والتعليم)

مباشر الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر «الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ» (موقع وزارة التربية والتعليم)

عاجل - الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (موقع وزارة التربية والتعليم - بوابة كفر الشيخ الإلكترونية - موقع محافظة كفر الشيخ)

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ)

< ظهرت الآن > نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر صورة الأوائل

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (الشرقية - القليوبية - المنيا - الفيوم - كفر الشيخ) موقع مديرية التعليم - وزارة التربية والتعليم

( ظهرت الآن ) نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر صور الأوائل

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (مديرية التربية والتعليم - وزارة التربية والتعليم - بوابة التعليم الأساسي)