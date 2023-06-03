فرنسا تدعو إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس

كشفت وسائل إعلام لبنانية، بأن وزارة الخارجية الفرنسية دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس، رامي عدوان؛ لتسهيل التحقيق الذي يطاله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنف متعمدة.

وبحسب صحيفة "ليبنانون ديبايت"، فقد "طالبت وزارة الخارجية الفرنسية نظيرتها اللبنانية برفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس، رامي عدوان، لتسهيل التحقيق الذي يطاله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة بحق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في العاصمة الفرنسية".

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الجمعة، في تعليق لوكالة "فرانس برس" إلى أنه "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أنه من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".

وأوضحت "فرانس برس"، يوم الجمعة، أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقًا، بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة، يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكاوى تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة.

يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى أمس الجمعة، في حديثٍ لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.