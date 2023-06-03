عاجل
الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (مديرية التربية والتعليم - وزارة التربية والتعليم - بوابة التعليم الأساسي) الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ) مباشر الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر «الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ» (موقع وزارة التربية والتعليم) الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر «الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ» (موقع وزارة التربية والتعليم) الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس رسميا عبر بوابة الفجر (موقع محافظة كفر الشيخ - مديرية التربية والتعليم - وزارة التعليم - بوابة التعليم الأساسي)

كندا تجلي الآلاف من مقاطعة كيبيك لهذا السبب

عربي ودولي
بوابة الفجر

قررت السلطات الكندية، نحو 10 آلاف من مواطنيها بإخلاء مدينة في مقاطعة كيبيك لمواجهة حرائق الغابات.

ونقلت قناة "الشرق" عن رئيس بلدية مدينة "ست إيل" الواقعة على نهر سانت لورانس، ستيف بوبر، قوله بأنه تم إعلان حالة الطوارئ المحلية وإصدار أوامر الإخلاء الإلزامي بعد نشوب حرائق الغابات بسرعة كبيرة.

يذكر أنه ما زال هناك أكثر من 210 حرائق مستعرة في أنحاء كندا بعد احتراق أكثر من 2،7 هكتار، كما تم إجلاء ما مجموعه 29 ألف شخص.

وفي وقت سابق، ذكرت دراسة حديثة أن كبار منتجي الوقود مسؤولون عن نحو ثلث حرائق الغابات، التي اندلعت في غرب أمريكا الشمالية خلال العقود الأربعة الماضية.
ولفتت الدراسة إلى أن المشاركين فيها قاموا بجمع بيانات لتحديد حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، اللذان ينتجان عن أنشطة كبرى الشركات المنتجة للوقود الأحفوري في العالم وتأثيرها على الجفاف الجوي، حسبما ذكر موقع "آي أو بي بابليشينغ" البريطاني، يوم الثلاثاء.

وشملت الدراسة جميع بيانات أكثر من 88 شركة منتجة للوقود وتوصلت إلى أن الانبعاثات الغازية مسؤولة عن نحو نصف مستوى الاحترار الذي يتم تسجيله منذ بداية القرن العشرين.
وفي غرب الولايات المتحدة تسببت هذه الظاهرة في تفاقم العجز، الذي يشهده ضغط البخار في الغلاف الجوي، ما يعني أن الهواء في تلك المناطق يمتص مستويات أكبر من قطرات الماء التي تنتج عن عمليات التمثيل الغذائي.

حاله الطوارئ الغلاف الجوى الولايات المتحدة انبعاثات التمثيل الغذائي أمريكا الشمالية دراسة حديثة اعلان حالة الطوارئ
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر «الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ» (موقع وزارة التربية والتعليم)

مباشر الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر «الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ» (موقع وزارة التربية والتعليم)

عاجل - الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (موقع وزارة التربية والتعليم - بوابة كفر الشيخ الإلكترونية - موقع محافظة كفر الشيخ)

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية - كفر الشيخ)

< ظهرت الآن > نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر صورة الأوائل

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (الشرقية - القليوبية - المنيا - الفيوم - كفر الشيخ) موقع مديرية التعليم - وزارة التربية والتعليم

( ظهرت الآن ) نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر صور الأوائل

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر (مديرية التربية والتعليم - وزارة التربية والتعليم - بوابة التعليم الأساسي)