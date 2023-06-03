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بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ( يلا شوت )

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ( يلا شوت )

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ( يلا شوت )، تبحث جماهير كرة القدم عن موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 عبر مختلف محركات البحث على الإنترنت، حيث سيخوض الفريقين مباراة صعبة اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي هذا الموسم بطولة الدوري الإنجليزي، كما وصل أيضا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023 أمام الإنتر، ويسعى السيتي لحصد المزيد من البطولات هذا الموسم، ولكن مانشستر يونايتد يريد حصد بطولة هذا الموسم، لذا سنشاهد قمة كروية كبيرة اليوم.

وحرصًا من القاهرة 24 على تقديم أخر اخبار الكرة العالمية، سنقدم لكم فيما يلي موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بالإضافة إلى ترددات القنوات الناقلة، وتشكيل الفريقين المتوقع.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023

وعن موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، يستضيف ملعب استاد ويمبلي بشمال غرب العاصمة الإنجليزي لندن، مان سيتي ومان يونايتد اليوم السبت الموافق 3 يونيو الجاري في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، السعودية، قطر، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم في  نهائي كأس إنجلترا

أما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم في  نهائي كأس إنجلترا، تبث قناة بين سبورت بريميوم 1 مباراة اليوم بين السيتي واليونايتد، بالإضافة إلى خدمة بين كونكت التي ستتيح البث المباشر للقاء، وذلك باشتراك مدفوع وللمشتركين في قنوات بين سبورت فقط، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 على النايل سات.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد  | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد  | اضغط هنـــــا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

نقدم لكم فيما يلي تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة المان يونايتد اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

  • حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.
  • خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي.
  • خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان.
  • الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جريليش - إرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

أما الجانب الآخر، نستعرض معكم تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة المان سيتي اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

  • حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.
  • خط الدفاع: أرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - رافائيل فاران - لوك شاو.
  • خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.
  • الهجوم: ماركوس راشفورد - جادون سانشو- أليخاندرو جاراناتشو.
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