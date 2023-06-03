ورشة ريزن ولقاءات ثقافية فنية بقصر ثقافة برج العرب

نظمت ثقافة القرية بفرع الإسكندرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار أربعة أيام بالتعاون مع قصر ثقافة برج العرب.

تضمن اليوم الأول لقاء بعنوان "التأثير السلبي للهجرة غير الشرعية على المجتمع" تحدث خلالها صلاح أبو شادى عن مفهوم الهجرة غير الشرعية، موضحا أسبابها الاقتصادية ومنها قلة فرص العمل وانخفاض مستوى المعيشة والخدمات، والزيادة السكانية، الأسباب السياسية والدينية منها الاضهاد الديني وعدم الاستقرار السياسي وكذلك الأسباب الاجتماعية ومنها ضعف الترابط الأسري.



واختتم حديثه بطرح النتائج السلبية للهجرة غير الشرعية ومنها تعرض الأفراد لخطر الغرق أو القبض عليهم على الحدود، مؤكدا على ضرورة التصدى لهذه الظاهرة.

وتضمن اليوم الثاني محاضرة بعنوان" تنمية قدرات ومهارات الشباب" تحدثت خلالها سماء ياسين عن أهمية تنمية قدرات الشباب ومنحهم فرصا للقيادة وبناء مهاراتهم من خلال الاشتراك فى الأنشطة الاجتماعية التى تزيد من الثقة بالنفس.



وأضافت أن الدعم النفسي وتقديم الخدمات التعليمية وتوفير فرص العمل من أهم العوامل التي تساعد في بناء شخصية شبابية ناجحة قادرة على تحمل المسئولية.



تلى ذلك لقاء شعري بحضور الشاعر إيهاب سلام، قدم خلاله مجموعة من قصائده الشعرية منها بكرة، فلسفة الانحناء، وكتكوتين.

أما في اليوم الثالث فأقيمت ورشة لتعليم الريزن قامت خلالها المدربة هيام عبد الحميد بتعريف الرواد على طريقة الصب الحر على إطار خشب وكيفية معالجته بالألوان الاكليرك.



كما قامت بتعريفهم على طريقة تحضير الكوستر قبل الاستخدام وخلط الألوان، وتصميم أشكال مختلفة (دلايات، سلاسل، وإكسسوارات).

بينما تضمن اليوم الرابع والأخير محاضرة بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة" تحدثت به فاطمة الناغي عن مفهوم ريادة الأعمال ودورها في تطوير المشروعات الصغيرة وإنجاحها.



كما تناولت دور المشروعات الصغيرة في تحسين الدخل المادي ونمو الاقتصاد وتقليل البطالة والهجرة غير الشرعية.

واختتمت حديثها بصفات الشخصية القيادية وكيفية الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى مشروعات كبيرة تحقق أرباحا هائلة.



على جانب الفعاليات أقيم لقاء شعري بحضور الشاعر خالد مصطفى، هذا إلى جانب معرض فني نتاج ورشة الريزن، بحضور أماني البرنس مدير الدراسات والبحوث بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، شيماء محمد مسئول ثقافة القرية بالاقليم، سماح محمد مدير الدراسات والبحوث بالفرع ومسئول النشاط، لمياء نعينع مدير القصر ونخبة من المثقفين.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة بقيادة كابتن مصطفى جابر، قدمت خلاله باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية منها الصعيدي والحصان، الحجالة، أرض الشرق وفقرة التنورة المميزة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش من خلال فرع ثقافة الاسكندرية برئاسة عزت عطوان، بهدف تحقيق العدالة الثقافية في مختلف أنحاء الجمهورية وتقديم خدمات ثقافية مكثفة للجمهور.